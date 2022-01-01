وزير الصحة البريطاني يدعو للتعايش مع كورونا عبر التطعيم

لندن-سانا

دعا وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد اليوم إلى التعايش مع التداعيات التي يفرضها انتشار فيروس كورونا.

وقال جاويد في مقال بصحيفة ديلي ميل إنه جراء حملة التطعيم المكثفة قررت الحكومة عدم فرض قيود جديدة خلال العطل في إنكلترا موضحاً إن “تقييد حرية المواطنين يجب أن يكون ملاذاً أخيراً”.

وأشار إلى التكلفة الصحية والاجتماعية والاقتصادية الهائلة لعمليات الإغلاق داعياً إلى “التعايش مع الفيروس عبر التطعيم وترسانة من العلاجات والفحوص المكثفة”.

ولفت جاويد إلى أن عدد الأشخاص المصابين بالفيروس في وحدات العناية المركزة مستقر مؤخراً ولا يتبع في الوقت الحالي المسار الذي رأيناه في هذه الفترة من العام الماضي خلال موجة المتحور ألفا موضحاً أن المؤسسات الصحية ستكون حتماً معرضة للضغط في الأسابيع المقبلة بسبب (الارتفاع الحاد) في عدد حالات الاستشفاء.

وتشهد بريطانيا زيادة في الإصابات بكورونا بفعل المتحور أوميكرون سريع الانتشار.

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