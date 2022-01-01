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قتلى وجرحى خلال احتفالات رأس السنة بألمانيا والنمسا

2022-01-01

برلين وفيينا-سانا

قتل شخصان وأصيب آخرون جراء إطلاق المفرقعات في ألمانيا والنمسا خلال احتفالات رأس السنة الجديدة الليلة الماضية.

وذكرت وكالة اسوشيتد برس أن شخصاً يبلغ من العمر 37 عاماً توفي بالقرب من مدينة بون غرب المانيا جراء إصابته بمقذوفات من الألعاب النارية فيما نقل آخر مصاباً بجروح خطرة إلى المستشفى مشيرة إلى أن عدة أشخاص آخرين أصيبوا أيضاً في حوادث ناجمة عن المفرقعات بمدينتي لايبزيغ وهامبورغ.

وفي النمسا لقي شخص يبلغ من العمر 23 عاماً مصرعه غرب فيينا وأصيب ثلاثة آخرون بمقذوفات خلال الاحتفالات.

وكانت الحكومة الألمانية حظرت بيع الألعاب النارية للاستخدام الشخصي لما تسببه من حوادث قاتلة أحياناً.

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