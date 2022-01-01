3 أشقاء يتميزون برياضة الريشة الطائرة ببطولات محلية وخارجية

السويداء-سانا

التميز في الأداء والنتائج التي خولتهم المشاركة ببطولات محلية وخارجية في رياضة الريشة الطائرة عوامل جمعت الأشقاء وسيم ورنيم وأمير الحصباني ليحققوا إنجازات عكست حالة عشقهم لهذه الرياضة منذ طفولتهم.

طموح كبير رافق الأشقاء بإحراز نتائج متقدمة في بطولات المرحلة المقبلة وفق حديثهم لمندوب سانا ولا سيما بعد أن أصبحت هذه الرياضة ملازمة لهم في مختلف تفاصيل حياتهم اليومية بالتزامن مع متابعة تحصيلهم العلمي وتفوقهم الدراسي.

الأخ الأكبر وسيم 16 عاماً بدأ مسيرته برياضة التايكواندو ولعبة كرة القدم لينتقل بعدها إلى ممارسة لعبة (الريشة الطائرة) بتشجيع من والديه ورغبة منه بتسجيل إنجاز خاص باسمه في هذه الرياضة التي يحبها منذ طفولته حيث أشرف على تدريبه المدربان هيثم مسعود ووسيلة حاتم ونجح نتيجة اللياقة التي يتمتع بها وبعد 3 أشهر من التدريب المتواصل بالفوز ببطولة المحافظة لفئة ما دون الـ 15 عاماً واليوم يستعد للمشاركة في منافسات بطولة الجمهورية بفئة ما دون الـ 17 عاماً معرباً عن إصراره وطموحه بإحراز مراتب عليا على المستوى المحلي والعربي.

أما أخته رنيم 14 عاماً فإنها بدأت مع لعبة الشطرنج وحققت المركز الثاني ببطولة المحافظة بفئة ما دون الـ 8 سنوات لكن شغفها بلعبة الريشة الطائرة دفعها للالتحاق بالمركز التدريبي للريشة الطائرة بمحافظة السويداء بإشراف المدربة وسيلة حاتم ما أهلها للظفر بمراكز متقدمة في العديد من بطولات الجمهورية والدعوة لمعسكرات المنتخب الوطني وتمثيله مؤخراً في بطولة غرب آسيا التي أقيمت بالبحرين لتنال فيها ميدالية برونزية بمسابقة الفردي وفضية بالزوجي.

رنيم تواصل وفق حديثها تدريباتها المكثفة للاستمرار بحصد النتائج ورفع علم سورية عالياً في المحافل الدولية وتخطي كل الصعوبات التي تواجه طريقها.

ورغم انطلاقة الشقيق الأصغر أمير 10 سنوات مع كرة المضرب وتحقيق عدة مراكز على مستوى المحافظة بفئتي (دون الـ 8 ودون الـ 12 عاماً) إلا أن تأثره بأشقائه دفعه للانتقال لرياضة الريشة الطائرة التي حقق فيها مع أول مشاركة له المركز الثالث ببطولة الجمهورية لفئة ما دون الـ 11 عاماً وهو يحضر لبطولة مماثلة بالأيام القادمة.

رياضة الريشة الطائرة علمت أمير أنه ليس هناك مستحيل مع التصميم والإرادة حسب وصفه معرباً عن طموحه بأن يصبح بطلا على المستوى الدولي بهذه الرياضة.

ويبقى للأهل الدور الأهم في متابعة أبنائهم وتحفزيهم على تحقيق التميز والتفوق في أي مجال وهو ما قامت به والدة الأشقاء الثلاثة سوسن البني عضو اللجنة العليا للقوة البدنية للرياضات الخاصة حالياً وبطلة جمهورية بالقوة البدنية سابقاً حيث حرصت هي وزوجها حسب تصريحها لـ سانا على غرس قيم الاجتهاد والتفوق في نفوس أبنائهما وتشجيعهم على ممارسة الرياضة وتحقيق الإنجاز والتفوق الرياضي والدراسي معاً.

عمر الطويل