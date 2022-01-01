وفاة شخص و8 إصابات في اللاذقية نتيجة الرصاص الطائش

اللاذقية-سانا

توفي رجل وأصيب 8 أشخاص في محافظة اللاذقية ليلة أمس جراء الرصاص الطائش والألعاب النارية أثناء الاحتفالات برأس السنة.

وتوزعت الإصابات وفق عضو المكتب التنفيذي لقطاع الصحة عبد الحسن شروف بين مشافي تشرين الجامعي واللاذقية الوطني حمزة نوفل وجبلة إبراهيم نعامة.

وأوضح شروف أن مشفى الشهيد حمزة نوفل الوطني باللاذقية استقبل 4 حالات ثلاثة منها برصاص طائش وأخرى بألعاب نارية وكانت الإصابات طفيفة وتم تخريجها بعد تقديم الإسعافات المطلوبة.

ولفت إلى أن مشفى الشهيد ابراهيم نعامة في جبلة استقبل حالة متوفاة لرجل في العقد السابع من عمره نتيجة طلق ناري استقر في الجمجمة وإصابتين لشابين بالرأس والوجه وما زالوا تحت المراقبة وإصابة طفيفة لشاب في الركبة تم تخريجه من المشفى.

كما أصيب شاب آخر في يده مع وجود أذية في عينه ويتم تقديم العناية اللازمة له في مشفى تشرين الجامعي.

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