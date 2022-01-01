لتهجير الفلسطينيين قسراً.. المستوطنون يصعدون جرائمهم بحماية قوات الاحتلال

القدس المحتلة-سانا

في محاولة لتهجير الفلسطينيين قسرياً من أراضيهم للاستيلاء عليها وتهويدها يصعد المستوطنون جرائمهم بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط صمت المجتمع الدولي وتجاهله المطالبات المتواصلة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ووضع المستوطنين على قوائم الإرهاب.

المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية أوضح في تقريره الأسبوعي الصادر اليوم على موقعه الالكتروني أن المستوطنين يزيدون وتيرة اعتداءاتهم على الفلسطينيين للسطو على أراضيهم وخاصة في القدس المحتلة ونابلس والخليل والأغوار الشمالية بالضفة الغربية.

وبين التقرير أن مستوطنين اقتحموا حي الصوانة على المنحدر الغربي لجبل الزيتون بمدينة القدس المحتلة ونفذوا جولات استفزازية بحماية قوات الاحتلال في مساحات من أراضي الفلسطينيين المهددة بالاستيلاء لإقامة بؤرة استيطانية جديدة تهدف إلى إغلاق المنطقة الشرقية من القدس المحتلة بالكامل ومحاصرة بلدات عناتا والطور وحزما بحيث تحرم من أي إمكانية توسع عمراني مستقبلية باتجاه الشرق.

ولفت التقرير إلى أن عصابات المستوطنين اقتحمت بلدات سبسطية وبرقة واللبن الشرقية في نابلس واعتدت على الفلسطينيين وممتلكاتهم وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام ما أدى إلى إصابة 58 فلسطينياً بالرصاص وأكثر من 200 بحالات اختناق وإلحاق أضرار مادية كبيرة بالممتلكات وقطع 116 شجرة زيتون بينها 70 شجرة معمرة.

وأشار التقرير إلى أن مئات المستوطنين اقتحموا قرى خلة الضبع والفخيت والمجاز والتبان ومغاير العبيد وصفي التحتا والفوقا في الخليل واعتدوا على ممتلكات الفلسطينيين كما اقتحموا شرق بلدة يطا جنوب المدينة واستولوا على 50 دونماً لشق طريق يربط بين مستوطنتين مقامتين في محيط البلدة في محاولة لتشكيل حزام استيطاني يطوقها.

وذكر التقرير أن مستوطنين أغلقوا مدخل بلدة سنجل شمال رام الله ونفذوا اقتحامات يومية لمنطقة رأس الجبل في قرية المدية غربها كما اقتحموا أراضي الفلسطينيين الزراعية غرب سلفيت واقتلعوا 80 شجرة زيتون معمرة وسرقوها فيما اعتدوا على منازل الفلسطينيين في منطقتي المليحات وأم القبا بالأغوار الشمالية ما أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين وأضرار مادية.

وأفاد التقرير بأن الاحتلال يواصل عمليات هدم منازل وممتلكات الفلسطينيين وتجريف أراضيهم كجزء من سياسة الاستيطان الممنهجة حيث هدمت قوات الاحتلال عشر منشآت تجارية وعدة منازل في بلدات حزما وجبل المكبر وصور باهر وسلوان بالقدس المحتلة وخمس منشآت زراعية في قريتي حبلة وعزون عتمة في قلقيلية وعدة منازل في خربة ابزيق بالأغوار الشمالية ومنطقة السداس جنوب الخليل فيما جرفت 3 دونمات زراعية في المدخل الرئيسي لقرية واد فوكين بقلقيلية واستولت على 40 دونماً من أراضي بلدة الخضر في بيت لحم.

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