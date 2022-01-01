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بمساندة حوامات الاحتلال الأمريكي.. (قسد) تخطف عدداً من المدنيين بريف دير الزور

2022-01-01

دير الزور-سانا

واصلت ميليشيا “قسد” جرائمها بحق المدنيين في مناطق انتشارها بالجزيرة السورية واختطفت عددا منهم بمساندة حوامات الاحتلال الأمريكي بريف دير الزور الشمالي.

وذكرت مصادر محلية لـ سانا أن مجموعات مسلحة من ميليشيا “قسد” داهمت فجر اليوم بمساندة مروحيات تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي منازل المواطنين في قرية العزبة بريف دير الزور الشمالي واختطفت عدداً منهم واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

وبينت المصادر أن مسلحي الميليشيا حطموا أبواب بعض المنازل وعبثوا بمحتوياتها واستولوا على بعض مقتنيات أصحابها.

وصعدت ميليشيا “قسد” المرتبطة بالاحتلال الأمريكي في الآونة الأخيرة عمليات المداهمة في المناطق التي تحتلها بالجزيرة السورية واختطفت العشرات من الأهالي والمئات من الشبان في أرياف دير الزور والرقة والحسكة واقتادتهم إلى معسكرات تابعة لها تمهيدا للقتال في صفوفها.

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