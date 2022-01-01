روسيا.. مصرع 5 أشخاص بحريق في منطقة إيركوتسك

موسكو-سانا

لقي خمسة أشخاص مصرعهم اليوم من جراء حريق شب في أحد المنازل بقرية خوموتوفو بالقرب من منطقة إيركوتسك الروسية.

ونقلت وكالة نوفوستي عن لجنة التحقيق الروسية قولها: “قام شاهد عيان بالإبلاغ عن اندلاع النيران في مبنى من طابقين في قرية خوموتوفو بمنطقة إيركوتسك صباح اليوم وعند وصول سيارات الإطفاء كانت النيران تحيط بالمبنى بالكامل”.

وأضافت لجنة التحقيق: “أسفر الحريق عن مقتل ثلاث نساء ورجل وطفل يبلغ من العمر 11 عاما وتم نقل رجل آخر إلى المستشفى”.

وبلغت مساحة الحريق 216 متراً مربعاً حيث تمكن رجال الإطفاء بعد ساعة من السيطرة عليه فيما تجري السلطات المحلية تحقيقات لتحديد أسبابه وملابساته.

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