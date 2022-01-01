إسبانيول يفوز على فالنسيا في الدوري الإسباني لكرة القدم

مدريد-سانا

قلب إسبانيول تأخره بهدف أمام مضيفه فالنسيا إلى فوز ثمين بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ 19 من الدوري الإسباني لكرة القدم “الليغا”.

وتقدم فالنسيا بهدف سجله الباراغوياني عمر الديريتي في الدقيقة الـ 51 قبل أن يسجل إسبانيول هدفين متتاليين عن طريق راؤول دي توماس من ركلة جزاء وخافيير بوادو في الدقيقتين الـ 83 والـ 88 من المباراة وأنهى فالنسيا المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الـ 82 بعد طرد لاعبه هوغو دورور الذي تسبب في ركلة جزاء لإسبانيول.

وبهذا الفوز رفع إسبانيول رصيده إلى 26 نقطة وصعد إلى المركز التاسع بينما تجمد رصيد فالنسيا عند 28 نقطة في المركز الثامن على جدول ترتيب فرق الليغا.

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