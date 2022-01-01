الأول من كانون الثاني 1962 – رئيس الوزراء السوري معروف الدواليبي يعلن عن توسط سورية لحل النزاع الكويتي العراقي

دمشق-سانا
1531 – تأسيس مدينة ريو دي جانيرو على المحيط الأطلسي.
1651 – شارل الثاني يتولى الحكم في إسكتلندا.
1673 – بداية التوزيع النظامي للبريد بين نيويورك وبوسطن.
1801 – اكتشاف أول نيزك على سطح الأرض.
1804 – نهاية الحكم الفرنسي على جزيرة هايتي.
1823 – بريطانيا تعلن سيادتها على جزر فوكلاند.
1880 – فرديناند دي لسبس يشرع في إنجاز قناة بنما.
1885 – تحديد خط الطول المرجعي الدولي في غرينيتش البريطانية وهو خط طول 0 درجة.
1899 – نهاية الحكم الإسباني في كوبا على يد القوات الأمريكية التي تدخلت تحت غطاء مساعدة الثوار الكوبيين.
1901 – تشكيل الكومنولث الأسترالي من قبل خمس مستعمرات بريطانية.
1912 – بدء ثورة صن يات سين في الصين والإعلان الأول لجمهورية الصين الشعبية.
1916 – القوات الألمانية تنسحب من ياوندي وتتخلى عن مستعمرتها في الكاميرون لصالح القوات البريطانية وتتجه نحو غينيا الإسبانية.
1943 – بداية انسحاب القوات الألمانية من ستالينغراد بعد حصار دام عامين.
1948 – الإعلان عن تشكيل جيش الإنقاذ بقيادة فوزي القاوقجي لمساعدة الفلسطينين.
1958 – قيام السوق الأوروبية المشتركة.
1962 – رئيس الوزراء السوري معروف الدواليبي يعلن عن توسط سورية لحل النزاع الكويتي العراقي.
1972 – بداية الوحدة الرسمية بين مصر وليبيا.
1993 – تفكك جمهورية تشيكوسلوفاكيا وتأسيس دولتين مستقلتين هما التشيك وسلوفاكيا. 1999 – بداية التعامل بالعملة الأوروبية المشتركة “يورو”.
2007 – بلغاريا ورومانيا تنضمان إلى الاتحاد الأوروبي.
2014 – لاتفيا تصبح الدولة الثامنة عشرة التي تعتمد اليورو.
من مواليد هذا اليوم
1892 – مانويل روكساس رئيس الفلبين.
1930 – جعفر نميري رئيس السودان.
من وفيات هذا اليوم
1966 – فينسنت أوريول رئيس فرنسا.
1995 – يوجين ويغنر.. عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1963.
أعياد ومناسبات
اليوم الوطني في السودان.
عيد التحرير في كوبا.