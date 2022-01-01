الأول من كانون الثاني 1962 – رئيس الوزراء السوري معروف الدواليبي يعلن عن توسط سورية لحل النزاع الكويتي العراقي

دمشق-سانا

1531 – تأسيس مدينة ريو دي جانيرو على المحيط الأطلسي.

1651 – شارل الثاني يتولى الحكم في إسكتلندا.

1673 – بداية التوزيع النظامي للبريد بين نيويورك وبوسطن.

1801 – اكتشاف أول نيزك على سطح الأرض.

1804 – نهاية الحكم الفرنسي على جزيرة هايتي.

1823 – بريطانيا تعلن سيادتها على جزر فوكلاند.

1880 – فرديناند دي لسبس يشرع في إنجاز قناة بنما.

1885 – تحديد خط الطول المرجعي الدولي في غرينيتش البريطانية وهو خط طول 0 درجة.

1899 – نهاية الحكم الإسباني في كوبا على يد القوات الأمريكية التي تدخلت تحت غطاء مساعدة الثوار الكوبيين.

1901 – تشكيل الكومنولث الأسترالي من قبل خمس مستعمرات بريطانية.

1912 – بدء ثورة صن يات سين في الصين والإعلان الأول لجمهورية الصين الشعبية.

1916 – القوات الألمانية تنسحب من ياوندي وتتخلى عن مستعمرتها في الكاميرون لصالح القوات البريطانية وتتجه نحو غينيا الإسبانية.

1943 – بداية انسحاب القوات الألمانية من ستالينغراد بعد حصار دام عامين.

1948 – الإعلان عن تشكيل جيش الإنقاذ بقيادة فوزي القاوقجي لمساعدة الفلسطينين.

1958 – قيام السوق الأوروبية المشتركة.

1962 – رئيس الوزراء السوري معروف الدواليبي يعلن عن توسط سورية لحل النزاع الكويتي العراقي.

1972 – بداية الوحدة الرسمية بين مصر وليبيا.

1993 – تفكك جمهورية تشيكوسلوفاكيا وتأسيس دولتين مستقلتين هما التشيك وسلوفاكيا. 1999 – بداية التعامل بالعملة الأوروبية المشتركة “يورو”.

2007 – بلغاريا ورومانيا تنضمان إلى الاتحاد الأوروبي.

2014 – لاتفيا تصبح الدولة الثامنة عشرة التي تعتمد اليورو.

من مواليد هذا اليوم

1892 – مانويل روكساس رئيس الفلبين.

1930 – جعفر نميري رئيس السودان.

من وفيات هذا اليوم

1966 – فينسنت أوريول رئيس فرنسا.

1995 – يوجين ويغنر.. عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1963.

أعياد ومناسبات

اليوم الوطني في السودان.

عيد التحرير في كوبا.