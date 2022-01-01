إصابة عشرات الفلسطينيين جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

أصيب عشرات الفلسطينيين مساء اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية عابود شمال غرب رام الله وبلدة العيسوية شمال شرق مدينة القدس للمرة الثانية خلال اليوم وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام ما أدى إلى إصابة عشرات الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق.

إلى ذلك أصيب أكثر من 180 فلسطينياً جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم في قريتي بيتا وبيت دجن في جبل صبيح شرق نابلس خلال مشاركتهم في تظاهرات احتجاجية ضد إقامة بؤر استيطانية على أراضيهم.

واستشهد فلسطيني وأصيب عشرات آخرون في وقت سابق اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.