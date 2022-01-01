مبادرات أهلية في حلب بمناسبة رأس السنة

حلب-سانا

شهدت مدينة حلب مساء اليوم مبادرات أهلية لتوزيع الهدايا على الأطفال احتفالاً بعيد رأس السنة الميلادية.

وأشار رضوان كرطة أحد منظمي مبادرة توزيع الهدايا على الأطفال التي أقيمت في محيط كنيسة اللاتين وجامع التوحيد إلى أن هدفها رسم البسمة على وجوه الأطفال من خلال توزيع الهدايا متمنياً أن يعم الخير والسلام كل أرجاء الوطن.

ولفت إلى أهمية مثل هذه المبادرات التي تجمع كل أطياف المجتمع تعبيراً عن الألفة والمحبة.

كاميرا سانا رصدت أجواء المبادرة التي جمعت عدداً كبيراً من الأطفال وذويهم قرب شجرة الميلاد التي تزدان بأجمل الأضواء والألوان لأخذ الصور التذكارية في نهاية هذا العام استعداداً لاستقبال عام جديد.

وعبر عدد من الأهالي والأطفال عن فرحهم بهذه المبادرة التي تسهم في خلق جو من المرح والسعادة معربين عن تفاؤلهم بغد أفضل وسلام يعم ربوع سورية.

زينب شحود