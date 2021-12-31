إلغاء أو تأخير آلاف الرحلات الجوية في العالم بسبب كورونا

عواصم-سانا

تم إلغاء وتأخير آلاف الرحلات الجوية داخل الولايات المتحدة وحول العالم بسبب سوء الأحوال الجوية وزيادة الاصابات بالسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا.

وذكرت وكالة رويترز أن “أكثر من 2600 رحلة في العالم ألغيت اليوم بينها أكثر من 1200 رحلة من وإلى وداخل الولايات المتحدة حيث تعلق وكالات النقل خدماتها أو تخفضها بسبب نقص العاملين الناتج عن كوفيد 19 في الوقت الذي تتزايد فيه حالات الإصابة بأوميكرون في البلاد”.

كما تم رصد تأخير أكثر من 4900 رحلة إجمالاً في العالم.

وتسبب الظهور المفاجئ لأوميكرون بزيادة قياسية لعدد حالات الإصابة في أنحاء العالم.

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