روسيا تدعو الأمم المتحدة لضمان أمن دبلوماسييها في بريشتينا

بلغراد-سانا

عدت السفارة الروسية في صربيا أن إعلان سلطات كوسوفو عن موظف روسي في بعثة الأمم المتحدة كشخص غير مرغوب يعد استفزازاً.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن السفارة قولها في بيان “صرحت ما يسمى بـ (سلطات كوسوفو) علناً عن موظف في بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو وهو مواطن من روسيا الاتحادية بأنه شخص غير مرغوب فيه بزعم عدم توافقه مع أنشطة الوضع الدبلوماسي”.

وأضافت السفارة أن “هذا القرار من قبل بريشتينا بمنزلة استفزاز آخر لروسيا وللأمم المتحدة تم اتخاذه لكسب ود الموجهين الغربيين” مشيرة إلى أنه “وفقاً للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1244 ليس له أي مرجع قانوني”.

وأعرب بيان السفارة عن أمل الجانب الروسي بأن ترد البعثة الأممية بكل حزم وصلابة على تصرف كوسوفو داعياً الإدارة الأممية في الإقليم لضمان سلامة موظفيها الروس بشكل كامل.