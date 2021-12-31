القامشلي في ليلة رأس السنة

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
الرئيس بوتين في رسالة ثانية للطفلة إيمان: أتمنى لجميع الأطفال السوريين الازدهار والسلام
2021-12-31
الجبهة الأوروبية للتضامن مع سورية: العدوان الإسرائيلي على ميناء اللاذقية خرق فاضح للقانون الدولي
2021-12-30
ملك البحرين يعين وحيد مبارك سيار سفيراً فوق العادة لدى سورية
2021-12-30
منح وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة للسفير اللبناني
2021-12-29
منظمة التحرير الفلسطينية: العدوان الإسرائيلي على ميناء اللاذقية إجرامي
2021-12-29
إيران: العدوان الإسرائيلي على ميناء اللاذقية انتهاك للقوانين والأنظمة الدولية
2021-12-29
حزب العمل الاشتراكي في مصر: نظام أردوغان مسؤول بشراكة أمريكية عن استمرار وجود الإرهاب في سورية
2021-12-29
محليات
الحرارة غداً حول معدلاتها والجو غائم جزئياً بشكل عام
2021-12-31
الجهات المختصة بريف دمشق تحبط تهريب كميات كبيرة من المخدرات لخارج البلاد
2021-12-31
نزوح مئات الأسر من مناطق بريف الحسكة جراء الاعتداءات الوحشية للاحتلال التركي ومرتزقته
2021-12-31
9130 ضبطاً وإغلاق 529 محلاً مخالفاً للشروط الصحية بدمشق خلال العام الحالي
2021-12-30
الإدارة المحلية خلال 2021.. 1262 مشروع صيانة وتأهيل 17 مشفى و19 مركزاً ثقافياً
2021-12-30
الاتصالات والتقانة في 2021.. إعداد استراتيجية التحول الرقمي للخدمات الحكومية
2021-12-30
بدء إصدار بطاقة التأمين الصحي لشريحة جديدة من جرحى العجز الجزئي
2021-12-30
رياضة
في ختام بطولة ليبيا الدولية للقوة البدنية.. منتخبنا يحقق ذهبيتين وفضيتين
2021-12-31
14 ميدالية جديدة لسورية منها 3 ذهبيات لمعن أسعد في البطولة العربية لرفع الأثقال
2021-12-31
تأجيل مباراة ساوثامبتون ونيوكاسل في الدوري الإنكليزي بسبب كورونا
2021-12-31
أربع ميداليات جديدة لسورية في بطولة ليبيا الدولية للقوة البدنية
2021-12-31
فوز أشبال العربي وناشئي شهبا ببطولة دوري السويداء بكرة القدم
2021-12-31
الاتحاد الدولي لألعاب القوى: المقاطعة الدبلوماسية لدورة الألعاب في بكين (لا معنى لها)
2021-12-31
لاعب منتخب سورية للقوة البدنية أيهم برغوث ثانياً ببطولة ليبيا الدولية
2021-12-30
اقتصاد
انخفاض بورصة وول ستريت في آخر أيام 2021
2021-12-31
الاقتصاد والتجارة الخارجية خلال 2021.. حماية المنتج المحلي ودعم المشروعات الصغيرة
2021-12-31
وزارة الصناعة: تأهيل خطوط إنتاج وأرباح بقيمة 188 مليار ليرة حصيلة عام 2021
2021-12-31
الجمارك في 2021.. مكافحة التهريب وحماية المنتج المحلي
2021-12-31
ترخيص 62 منشأة بالمنطقة الصناعية بطرطوس هذا العام
2021-12-31
النفط ينهي 2021 بارتفاع قياسي لم يسجل منذ 12 عاماً
2021-12-31
التأمين في 2021.. رفع سقف التغطية الصحية إلى مليوني ليرة سنوياً
2021-12-30
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إصابة فلسطينيين اثنين جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهما في القدس
14 ميدالية جديدة لسورية منها 3 ذهبيات لمعن أسعد في البطولة العربية لرفع الأثقال
أهالي تل حميس يعترضون رتلاً للاحتلال الأمريكي بريف الحسكة
الجهات المختصة بريف دمشق تحبط تهريب كميات كبيرة من المخدرات لخارج البلاد
الرئيس بوتين في رسالة ثانية للطفلة إيمان: أتمنى لجميع الأطفال السوريين الازدهار والسلام
دول أوروبية عدة تلغي احتفالات ليلة رأس السنة بسبب كورونا
إصابة عشرات الفلسطينيين جراء قمع الاحتلال مظاهرة بكفر قدوم
القامشلي في ليلة رأس السنة
2021-12-31
تصوير: نوف الضمن
ليلة رأس السنة
2021-12-31
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