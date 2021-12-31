بعد توقف أربع سنوات.. ساعة بيغ بن تدق من جديد

لندن-سانا

تستأنف ساعة بيغ بن إحدى أشهر الساعات في العالم عملها في العاصمة البريطانية لندن اليوم بعد توقف دام أربع سنوات.

وذكرت شبكة CNN الإخبارية إن “بيغ بن ستدق ليلة رأس السنة اليوم معلنة بداية العام الجديد بعد أن دقت للمرة الأخيرة في 21 آب عام 2017 قبل وضعها مؤقتاً خارج الخدمة حتى تخضع لمشروع ترميم مكثف”.

وتولت شركة كومبريا كلوك مهمة تنظيف وجه الساعة وآلية الرنين وما يقرب من ألف جزء من الساعة.

وساعة بيغ بن التي تزن نحو 5 أطنان ويبلغ ارتفاعها نحو 7 أقدام تقع داخل برج اليزابيث في مجلس النواب بلندن وتحافظ على الوقت في لندن منذ عام 1859.

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