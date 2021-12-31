تأجيل مباراة ساوثامبتون ونيوكاسل في الدوري الإنكليزي بسبب كورونا

لندن-سانا

أعلنت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم تأجيل مباراة ساوثامبتون وضيفه نيوكاسل يونايتد بسبب تفشي العدوى بفيروس كورونا والإصابات في صفوف نيوكاسل.

ونقلت وكالة رويترز عن الرابطة قولها في بيان إن “مجلس الإدارة وافق على طلب تأجيل المباراة إلى الأحد المقبل لأن النادي لا يتوافر لديه العدد المطلوب من اللاعبين لخوض المباراة وهو 13 لاعباً إلى جانب حارس مرمى واحد”.

وتأجلت مباراة نيوكاسل أمام ايفرتون في ملعب الأخير لعدم توافر العدد المطلوب من اللاعبين لخوض المباراة بسبب تفشي العدوى بكورونا والإصابات في صفوف نيوكاسل في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

كما تأجلت مباراة ساوثامبتون أمام ضيفه برنتفورد والتي كانت مقررة في الـ 18 من الشهر الجاري بسبب تفشى العدوى بكورونا في صفوف الفريق الزائر.

وستكون هذه المباراة رقم 18 في الدوري الإنكليزي الممتاز التي تؤجل بسبب تفشي كورونا والإصابات خلال الشهر الجاري.

وكانت بريطانيا سجلت أمس رقماً قياسياً جديداً في عدد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا بلغ 189213 إصابة إلى جانب 332 حالة وفاة.