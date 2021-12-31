نيوزيلندا تستقبل العام الجديد مع استمرار تدابير الوقاية من كورونا

ويلينغتون-سانا

استقبلت نيوزيلندا العام الجديد 2022 بإطلاق الألعاب النارية فقط وسط استمرار التدابير الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا والمتحور أوميكرون.

وتعد نيوزيلندا من أوائل دول العالم التي تستقبل العام الجديد حيث تختلف بداية الاحتفال من دولة لأخرى حسب موقعها وفقاً لخطوط الطول والعرض وخط غرينتش.

وتعد جزيرة كيريتيماس المرجانية إحدى الجزر التابعة لجمهورية كيريباتي وسط المحيط الهادئ أول من يستقبل قدوم العام الجديد.

وتم إلغاء الاحتفالات في العديد من دول العالم مع فرض قيود صارمة للسيطرة على انتشار الفيروس.