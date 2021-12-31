أهالي تل حميس يعترضون رتلاً للاحتلال الأمريكي بريف الحسكة

الحسكة-سانا

اعترض أهالي بلدة تل حميس رتلاً تابعاً لقوات الاحتلال الأمريكي كان خارجاً من دوار تل حميس بريف الحسكة.

وذكرت مصادر محلية من بلدة تل حميس لمراسلة سانا أن أهالي المنطقة اعترضوا رتلاً مؤلفاً من 5 مدرعات وسيارة عسكرية تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي ورشقوه بالحجارة وأجبروه على التراجع ومغادرة المنطقة.

ولفتت المصادر إلى أن مجموعة مسلحة تابعة لميليشيا “قسد” المرتبطة الاحتلال الأمريكي فرضت طوق حماية حول رتل الاحتلال حتى غادر المنطقة.

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