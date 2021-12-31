الخارجية الفلسطينية تطالب بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

القدس المحتلة-سانا

جددت وزارة الخارجية الفلسطينية مطالبتها المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني داعية المحكمة الجنائية الدولية إلى البدء الفوري في تحقيقاتها بجرائم الاحتلال الإسرائيلي.

وأدانت الخارجية في بيان اليوم نقلته وكالة وفا الفلسطينية عمليات القتل الممنهج التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين مبينة أن جريمة قتل الشاب أمير ريان في وقت سابق اليوم برصاص قوات الاحتلال على مدخل قرية جيت غرب مدينة سلفيت بالضفة الغربية ما هي إلا

حلقة في سلسلة جرائمه بحق الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

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