مجلس الأمن الدولي يمدد مهمة لجنته لمكافحة الإرهاب أربع سنوات

نيويورك-سانا

جدد مجلس الأمن الدولي بالإجماع مساء أمس ولمدة أربع سنوات تفويض لجنته لمكافحة الإرهاب وهي الهيئة التي تم إنشاؤها نهاية 2001 بعد اعتداءات الحادي عشر من أيلول.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المجلس قوله في بيان “إنه قرر في اجتماع افتراضي أن تحتفظ الإدارة التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب بوضعها كمهمة سياسية خاصة حتى الـ 31 من كانون الأول 2025”.

وتم هذا التجديد المشروط بإصدار تقارير مرحلية في آذار وكانون الأول من عامي 2022 و2023 بموجب قرار تبناه مجلس الأمن وهو آخر نص يعتمده هذا العام.

وأنشئت لجنة مكافحة الإرهاب التي تتمثل فيها الدول الـ 15 الأعضاء في مجلس الأمن بعد اعتداءات 11 أيلول 2001 في الولايات المتحدة وتضم نحو أربعين مسؤولاً معظمهم من الخبراء القانونيين.

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