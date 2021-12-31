الحرارة حول معدلاتها وأمطار متوقعة على المناطق الجنوبية

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أدنى بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام يتحول خلال ساعات المساء والليل إلى غائم على المناطق الجنوبية ودمشق والقلمون لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر على تلك المناطق ويستمر الجو بارداً ليلاً ويحذر من حدوث الصقيع في المناطق الجبلية وتشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية.

وتكون الرياح متقلبة إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…

الجمعة السبت الأحد دمشق 14/6 11/6 12/5 القنيطرة 12/5 10/4 11/2 درعا 13/7 12/6 13/5 السويداء 12/6 11/5 12/4 حمص 11/4 11/5 7/3 حماة 12/5 12/6 7/2 الحسكة 13/2 12/3 13/2 اللاذقية 17/11 17/11 15/10 طرطوس 19/11 19/11 18/10 حلب 13/4 12/5 10/3 ادلب 12/4 11/4 11/3 دير الزور 14/4 13/4 13/3 الرقة 12/3 11/3 11/2

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