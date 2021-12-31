حصيلة قياسية بإصابات كورونا في كل من إيطاليا واليونان

روما-أثينا-سانا

سجلت إيطاليا قفزة كبيرة في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا متجاوزة عتبة 100 ألف حالة إصابة لأول مرة كحصيلة يومية.

وأشارت وزارة الصحة الإيطالية في بيان لها الى تسجيل 126 ألفا و888 إصابة جديدة و156 حالة وفاة بالفيروس في الساعات الأربع والعشرين الماضية ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات أكثر من 5 ملايين و981 ألف حالة واجمالي الوفيات 137 ألفا و247 حالة.

وفي اليونان سجلت السلطات الصحية حصيلة قياسية بإصابات كورونا بلغت 35580 إصابة جديدة إضافة إلى 72 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

واشارت وزارة الصحة اليونانية في بيان الى أن إجمالي عدد الاصابات بالفيروس فى البلاد ارتفع الى 1170293 بينما وصل عدد الوفيات الى 20708 حالات.