قوات الاحتلال تقتحم المنطقة الأثرية في سبسطية

القدس المحتلة-سانا

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم المنطقة الأثرية في بلدة سبسطية شمال نابلس بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت الموقع الأثري في البلدة وسط إطلاق كثيف للرصاص تجاه الفلسطينيين.

وتتعرض البلدة لاقتحامات متكررة من قبل قوات الاحتلال ومستوطنيه وخاصة المنطقة الأثرية في محاولة لتهجير الفلسطينيين منها وتهويدها.

مستوطنون اسرائيليون يقتحمون حي سلوان

وفي سياق متصل اقتحم مستوطنون اسرائيليون مساء اليوم بلدة سلوان شمال القدس المحتلة واعتدوا على ممتلكات الفلسطينيين.

وذكرت وكالة وفا أن عشرات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال اقتحموا حي بئر أيوب في بلدة سلوان واعتدوا على ممتلكات الفلسطينيين.

إلى ذلك اعتدى مستوطنون على مركبات الفلسطينيين على الطريق الواصل بين جنين ونابلس ما أدى إلى إلحاق أضرار بعدد منها.

واعتدى مستوطنون اسرائيليون اليوم على أراضي الفلسطينيين الزراعية في بلدة بورين جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية وقطعوا عشرات أشجار الزيتون.