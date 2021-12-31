صحيفة زمان: استمرار تراجع شعبية تحالف أردوغان

أنقرة-سانا

أظهر استطلاع للرأي حول الانتخابات المقبلة في تركيا استمرار تراجع التحالف الذي يضم حزب العدالة والتنمية الحاكم أمام تحالف المعارضة التركية.

وذكرت صحيفة “زمان” التركية أنه وفقاً للاستطلاع الذي أجرته مؤسسة “متروبول” تقدم تحالف الشعب المعارض على تحالف الجمهور الحاكم الذي يضم حزب العدالة والتنمية بزعامة رئيس النظام التركي رجب طيب اردوغان وحزب الحركة القومية بفارق 4 نقاط.

وخلال الاستطلاع الذي أجري خلال الفترة بين 11 و15 كانون الأول الجاري بمشاركة 1414 شخصاً في 28 مدينة حصل تحالف الشعب على 41.6 بالمئة من الأصوات في حين حصل تحالف الجمهور على 37.6 بالمئة.

وتتزايد الانتقادات والأصوات المعارضة لسياسات أردوغان كما تنخفض نسبة التأييد لحزبه جراء سياساته الفاشلة على جميع الصعد والتي أدت إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية بشكل كارثي والمعاناة من أزمات بمختلف المجالات.