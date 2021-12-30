الخميس / 30 / 12 / 2021
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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
الجبهة الأوروبية للتضامن مع سورية في إسبانيا: العدوان الاسرائيلي على ميناء اللاذقية خرق فاضح للقانون الدولي
2021-12-30
ملك البحرين يعين وحيد مبارك سيار سفيراً فوق العادة لدى سورية
2021-12-30
منح وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة للسفير اللبناني
2021-12-29
منظمة التحرير الفلسطينية: العدوان الإسرائيلي على ميناء اللاذقية إجرامي
2021-12-29
إيران: العدوان الإسرائيلي على ميناء اللاذقية انتهاك للقوانين والأنظمة الدولية
2021-12-29
حزب العمل الاشتراكي في مصر: نظام أردوغان مسؤول بشراكة أمريكية عن استمرار وجود الإرهاب في سورية
2021-12-29
الخارجية الروسية: وجود الجماعات المتطرفة في إدلب مصدر لزعزعة الاستقرار
2021-12-29
محليات
9130 ضبطاً وإغلاق 529 محلاً مخالفاً للشروط الصحية بدمشق خلال العام الحالي
2021-12-30
الطقس غداً.. أجواء باردة ليلاً وفرصة لهطل المطر في عدة مناطق
2021-12-30
الإدارة المحلية خلال 2021.. 1262 مشروع صيانة وتأهيل 17 مشفى و19 مركزاً ثقافياً
2021-12-30
الاتصالات والتقانة في 2021.. إعداد استراتيجية التحول الرقمي للخدمات الحكومية
2021-12-30
بدء إصدار بطاقة التأمين الصحي لشريحة جديدة من جرحى العجز الجزئي
2021-12-30
التنمية الإدارية خلال 2021.. مسابقة مركزية للمسرحين ومتابعة تنفيذ مشروع الإصلاح الإداري
2021-12-30
تنظيم ضبوط بحق فعاليات مخالفة في درعا
2021-12-30
رياضة
الاتحاد يحقق فوزه الخامس في دوري كرة السلة للرجال
2021-12-30
منتخب سورية لرفع الأثقال يواصل تألقه في البطولة العربية بالعراق
2021-12-30
الفارس حمشو يتوج بلقب الجائزة الكبرى لبطولة العين الدولية لقفز الحواجز
2021-12-30
بانوراما لأبرز إنجازات الرياضة السورية لعام 2021
2021-12-30
بانوراما لأهم الأحداث الرياضية العالمية لعام 2021
2021-12-30
فوز حطين على النواعير في دوري الشباب لكرة القدم
2021-12-30
بفوزه على جرمانا.. الشعلة يعزز وجوده في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم
2021-12-30
اقتصاد
الجمارك في 2021.. مكافحة التهريب وحماية المنتج المحلي وتحقيق عوائد إضافية للخزينة
2021-12-30
التأمين في 2021.. رفع سقف التغطية الصحية إلى مليوني ليرة سنوياً
2021-12-30
المركزي: بإمكان الفعاليات الاقتصادية تقديم طلباتها لرفع سقف السحوبات المصرفية بدءاً من الاثنين
2021-12-30
تصدير 4 آلاف طن فستق حلبي عام 2021
2021-12-30
أكثر من 23 مليار ليرة قيمة دعم المزارعين من صندوق دعم الإنتاج الزراعي
2021-12-30
تفريغ بواخر القمح في مرفأ طرطوس وتأمين الشحن للمحافظات
2021-12-29
الموافقة على تشميل إقامة منشآت لتجفيف الذرة الصفراء العلفية ضمن برنامج إحلال بدائل المستوردات
2021-12-29
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2021-12-30
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