رئيسي: التهديدات الأميركية لا تأثير لها على إرادة الشعوب المستقلة والحرة

طهران-سانا

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن إجراءات الحظر والتهديدات الأميركية لا تأثير لها على إرادة الشعوب المستقلة والحرة في العالم.

وقال رئيسي خلال اتصال هاتفي مع نظيره النيكاراغوي دانييل أورتيغا: إن “نظام الهيمنة لا يمكنه فرض إرادته على إيران ونيكاراغوا لأن البلدين يعتمدان على اصوات ودعم شعبيهما ويقفان على الدوام أمام مطامع قوى الهيمنة” مضيفاً: إن “الشعب الإيراني ورغم العقبات والمشاكل لم ولن يوقف تقدمه ونحن على ثقة بأن نيكاراغوا ستتغلب أيضاً على التهديد والحظر الأميركي ذلك لأن أميركا اليوم سائرة في طريق الاضمحلال والمزيد من الضعف يوماً بعد آخر”.

ودعا رئيسي إلى المزيد من تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين طهران وماناغوا وزيادة التعاون على الصعيد الدولي من أجل إرساء السلام والاستقرار في العالم.

من جانبه دعا اورتيغا لتعزيز وترسيخ العلاقات بين الشعبين والبلدين الصديقين وقال: “نحن على ثقة بأن البلدين إلى جانب بعضهما بعضاً وسائر دول العالم التي تقارع الامبريالية ستحقق النجاح في طريق التقدم”.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency