2045 اصابة جديدة بكورونا في الأردن

عمان-سانا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 2045 إصابة جديدة بفيروس كورونا و30 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

ونقلت وكالة الانباء الأردنية “بترا” عن الوزارة قولها في بيان اليوم: إن إجمالي الإصابات بالفيروس في الأردن وصل إلى 1061560 إصابة بينما بلغ عدد الوفيات 12620 حالة منذ انتشار الوباء.

وأوضح البيان أنه مع تسجيل 8 إصابات بالمتحور الجديد أوميكرون اليوم وصل مجموع الحالات المصابة به في الأردن إلى 802 إصابة.

وكانت الأردن سجلت أمس 2220 إصابة و34 وفاة بالفيروس.

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