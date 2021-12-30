9130 ضبطاً وإغلاق 529 محلاً مخالفاً للشروط الصحية بدمشق خلال العام الحالي

دمشق-سانا

نظمت مديرية الشؤون الصحية في محافظة دمشق 9130 ضبطاً بحق أصحاب المحال والمطاعم المخالفة للشروط الصحية وأغلقت 529 محلاً ومطعماً منذ بداية العام الجاري وحتى تاريخه.

وبين مدير الشؤون الصحية بالمحافظة الدكتور شادي خلوف في تصريح لمندوب سانا اليوم أن الضبوط المنظمة والإغلاقات بسبب وجود لحم دجاج مفروم مسبقاً ودجاج فاسد وعرض مواد خارج المحال ومواد منتهية الصلاحية وقذارة عامة وعدم ارتداء الكمامات والقفازات وعدم تنفيذ أصحاب المحال الإنذارات الموجهة لهم وعدم إبراز وثائق.

وأشار خلوف إلى أنه تم ضبط أكثر من عشرة أطنان من اللحوم والفروج الفاسد غير الصالح للاستهلاك البشري خلال جولات دوريات الرقابة الصحية على الأسواق لافتاً إلى معالجة أكثر من 520 شكوى مقدمة من المواطنين حيث شددت العقوبات بحق أصحاب المحال المخالفة للشروط الصحية وغير الملتزمة بالإجراءات الوقائية.

733 عينة من المواد الغذائية تم سحبها من المحال والمطاعم وتحليلها في المخابر المعتمدة والتأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة حسب خلوف الذي بين أن عدد الذبائح بالمسلخ الفني بلغ منذ بداية العام أكثر من 243 ألف ذبيحة من ذكور العواس والعجول والأبقار والماعز في حين تم إتلاف 150 ذبيحة لعدم صلاحيتها للاستهلاك البشري.

وحول عمل قسم رش المبيدات الحشرية بالمديرية أوضح خلوف أنه تم تنفيذ 2253 مهمة رش مبيدات حشرية بنوعيه الرذاذي والضبابي في عدد من مناطق المدينة وضفاف الأنهار والسواقي.

ودعا مدير الشؤون الصحية المواطنين إلى الاتصال بالرقم 127 في حال وجود أي شكوى لمتابعتها واتخاذ الإجراء القانوني بحق المخالفين.

فراس صافي