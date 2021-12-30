بانوراما المراسيم والقوانين التي أصدرها السيد الرئيس بشار الأسد عام 2021

دمشق-سانا

تبث الوكالة العربية السورية للأنباء سانا “بانوراما” المراسيم والقوانين التي أصدرها السيد الرئيس بشار الأسد خلال عام 2021 .

زيادة الرواتب وتحسين الدخل ودعم الجرحى والطلبة

1 -2 -2021 الرئيس الأسد يوجه بتسديد قروض جميع جرحى العمليات الحربية من الجيش والقوات المسلحة والقوات الرديفة ممن لديهم نسبة عجز من 40 حتى 100 بالمئة.

16 -3- 2021 الرئيس الأسد يصدر المرسوم رقم 88 لعام 2021 القاضي برفع أجر ساعات التدريس في مدارس التعليم الأساسي والمدارس الثانوية وفي جميع مدارس ومراكز التدريب المهني لدى جميع الجهات العامة في الدولة سواء أكانوا من داخل الملاك أم من خارجه.

16 -3 -2021 الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم (2) لعام 2021 القاضي بصرف منحة مقدارها 50 ألف ليرة سورية للعاملين المدنيين والعسكريين ومنحة مقدارها 40 ألف ليرة سورية لأصحاب المعاشات التقاعدية من مدنيين وعسكريين.

16 -3 -2021 الرئيس الأسد يوجه مجلس الوزراء بتقديم إعانة مالية إلى حساب صندوق التسليف الطلابي قيمتها 5 مليارات ومئتا مليون ليرة بحيث يُصبح رأسمال الصندوق ستة مليارات ليرة سورية، وذلك بهدف تمكين الصندوق من زيادة قيمة القرض الشهري للطلاب إلى 40 ألف ليرة، وزيادة القرض الشخصي للطلاب إلى مبلغ 300 ألف ليرة.

23 -3 -2021 الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم (4) لعام 2021 الذي ينص على إعفاء القروض الطلابية التي يمنحها صندوق التسليف الطلابي من كل الرسوم والطوابع.

8 -5 -2021 الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم 14 لعام 2021 القاضي بصرف منحة مالية قيمتها 50 ألف ليرة سورية للعاملين المدنيين والعسكريين و40 ألف ليرة سورية لأصحاب المعاشات التقاعدية من مدنيين وعسكريين.

11 -7 -2021 الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم (20) لعام 2021 القاضي بزيادة المعاشات التقاعدية للعسكريين والمدنيين بنسبة (40) بالمئة من المعاش التقاعدي.

11 -7 -2021 الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم (19) لعام 2021 القاضي بإضافة نسبة 50 بالمئة إلى الرواتب والأجور المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم لكل من العاملين المدنيين والعسكريين.

5 -8 -2021 الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم (26) لعام 2021 القاضي بمنح مكافأة مالية شهرية للتلاميذ والطلاب الأوائل في الشهادات العامة التي تمنحها وزارة التربية والشهادات الثانوية التي تمنحها الوزارات الأخرى.

7 -9 -2021 بتوجيه من الرئيس الأسد .. صرف منحة مالية بمقدار راتب مقطوع إضافي للمتطوعين العسكريين (ضباط ـــ صف ضباط ـــ أفراد) ولمرة واحدة فقط.

19 -9 -2021 الرئيس الأسد يصدر أمراً بتخصيص منحة مالية تشمل جميع جرحى العمليات الحربية من قوات الجيش وقوى الأمن الداخلي وقوات الدفاع الشعبي ممن لديهم نسبة عجز بين 40 و100 بالمئة.

15 -12 -2021 الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2021 القاضي بإضافة نسبة 30 بالمئة إلى الرواتب والأجور المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم لكل من العاملين المدنيين والعسكريين.

15 -12 -2021 الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2021 القاضي بزيادة المعاشات التقاعدية للعسكريين والمدنيين بنسبة 25 بالمئة من المعاش التقاعدي.

15 -12 -2021 الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم 31 للعام 2021 القاضي باحتساب التعويضات الممنوحة بموجب القوانين والأنظمة النافذة على أساس الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة النافذة بتاريخ أداء العمل.

30 -12 -2021 الرئيس الأسد يوجه بمنح مكافأة مالية لكل عامل من عمال مطحنة تشرين تقديراً لجهودهم المبذولة لإعادة تأهيل المطحنة ورفع طاقتها الطحنية الفعلية حتى وصلت لـ 400 طن يومياً.

تشجيعاً ودعماً لعملية الاستثمار والإنتاج والبناء

31 -1 -2021 الرئيس الأسد يصدر القانون رقم 1 للعام 2021 القاضي بمنح المؤسسة العامة للإسكان قرضاً سنوياً بما لا يتجاوز خمسة مليارات ليرة سورية لتنفيذ مساكن للعاملين في الدولة.

2 -2 -2021 الرئيس الأسد يصدر القانون رقم 4 لعام 2021 القاضي بإحداث مراكز للتدريب المهني في قطاع التشييد والبناء في المحافظات بهدف رفد سوق العمل بكوادر مهنية كفوءة تسهم في رفع انتاجية قطاع التشييد والبناء وزيادة نسبة مساهمته في الناتج المحلي ورفع جودة تنفيذ المشاريع.

18 -2 -2021 الرئيس الأسد يصدر القانون رقم 7 لعام 2021 القاضي برفع رأسمال المصرف الصناعي إلى 14 مليار ليرة بهدف تحسين قدراته التمويلية في منح التمويل اللازم للمشاريع الصناعية بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة الحالية.

20 -2 -2021 الرئيس الأسد يصدر القانون رقم 8 لعام 2021 الذي يسمح بتأسيس “مصارف التمويل الأصغر” بهدف تأمين التمويل اللازم لمشاريع شريحة صغار المُنتجين وأصحاب الأعمال الصغيرة ومحدودي ومعدومي الدخل عبر منحهم قروضاً تشغيلية وذلك من أجل تأمين دخل إضافي لهذه الشريحة وخلق فرص عمل وتحقيق التنمية المستدامة.

6 -4 -2021 الرئيس الأسد يصدر المرسوم رقم 114 لعام 2021 القاضي بإعفاء المستثمرين في فرع المؤسسة العامة للمناطق الحرة بحلب من الغرامات المتوجبة على بدلات الإشغال المترتبة عليهم حتى تاريخ 31-12-2011 وإعفاء المودعين في الفرع من بدلات الإيداع والفوائد المتوجبة عليها اعتباراً من بداية عام 2012.

19 -5 -2020 الرئيس الأسد يصدر قانون الاستثمار الجديد رقم(18) لعام 2021 الذي يهدف إلى إيجاد بيئة استثمارية تنافسية لجذب رؤوس الأموال، والاستفادة من الخبرات والتخصصات المختلفة وتوسيع قاعدة الإنتاج وزيادة فرص العمل ورفع معدلات النمو الاقتصادي.

31 -7 -2021 الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم 25 القاضي بتمديد إعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة بصناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية والضرائب لغاية 31-7-2022 .

19 -10 -2021 الرئيس الأسد يصدر القانون رقم (23) لعام 2021 القاضي بإحداث صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة.

10 -11 -2021 الرئيس الأسد يصدر القانون رقم 30 القاضي بإعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية والخاضعة لرسم جمركي 1 بالمئة من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية وإعفائها أيضاً من الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد.

28 -11 -2021 الرئيس الأسد يصدر القانون رقم 32 لعام 2021 القاضي بجواز شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة التي يمكن ربطها على شبكة النقل أو شبكة التوزيع إذا توفرت الإمكانات الفنية لذلك، من أجل المساهمة في تنفيذ استراتيجية الطاقات المتجددة حتى عام 2030، وبهدف تشجيع تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة الكبيرة لإنتاج الكهرباء بما يمكّن المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء من شراء الطاقة المنتجة منها.

21 -12 -2021 الرئيس الأسد يصدر القانون رقم (36) القاضي بمنح الشركات التي لم تقم بتوفيق أوضاعها وفق أحكام المادة 224 من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 وتعديلاته مدة سنتين لتوفيق أوضاعها وإجراء التعديلات اللازمة على عقود تأسيسها وأنظمتها الأساسية.

اجتماعات وزيارات الرئيس الأسد لدعم العملية الإنتاجية

17 -4 -2021 الرئيس الأسد يناقش خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ووزراء الإدارة المحلية والبيئة والداخلية، والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، والعدل الآليات التنفيذية لتطبيق قانون حماية المستهلك ويوجه خلال الاجتماع بوضع تحديد دقيق لصلاحيات ومسؤوليات كل جهة عاملة في اللجان المكلّفة بمراقبة حركة الأسواق وضبط الأسعار وتنظيم المخالفات ومتابعتها.

3 -5 -2021 الرئيس الأسد يزور عدداً من المنشآت والمعامل في مدينة حسياء الصناعية بحمص ويؤكد أن زيادة الإنتاج هو الهدف الأهم للنهوض بالاقتصاد واستثمار الطاقات البشرية والتقنية المتوفرة.

9 -6 -2021 الرئيس الأسد يزور عدداً من المنشآت والمعامل في مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق والتي نشأت تحت ظروف الحرب والحصار ونجح أصحابها رغم كل التحديات والصعوبات ويؤكد أن لدى سورية الإمكانات الحقيقية لتجاوز الحصار والتقليل من آثاره.

14 -8 -2021 أعضاء الوزارة الجديدة برئاسة المهندس حسين عرنوس يؤدون أمام الرئيس الأسد اليمين الدستورية، بعد ذلك ترأس الرئيس الأسد اجتماعاً للوزارة أكد فيه أن أولويات العمل الحالية تتمثل بالإنتاج وخلق فرص العمل.

مراسيم وقوانين لتطوير البنية القانونية في مجالات عدة

25 -3 -2021 الرئيس الأسد يصدر القانون رقم (13) لعام 2021 المتضمن قانون الأحوال المدنية الجديد ليحل محل قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2007 وتعديلاته.

29 -3 -2021 الرئيس الأسد يصدر القانون رقم 15 لعام 2021 القاضي بتنظيم استيفاء ضريبة البيوع العقارية والتي يتم تحديدها بمعدل من القيمة الرائجة للمتر المربع استناداً إلى الوصف المالي للعقار وفق معايير وعوامل لكل من العقارات السكنيّة أو التجاريّة أو الصناعيّة أو الزراعيّة أو السياحيّة.

22 -4 -2021 الرئيس الأسد يصدر القانون رقم 17 للعام 2021 الذي يهدف إلى تحقيق العدالة في تحصيل الرسوم العقارية استناداً إلى الأسعار الرائجة للعقارات وتطوير الخدمات العقارية وتقديمها إلكترونياً.

وبموجب القانون الجديد يتم تعديل رسوم الخدمات العقارية لتواكب القيم الحالية للعقارات ولاسيما أن الرسوم القديمة مضى على وضعها سنوات طويلة، وأصبحت هناك فجوة بين أسعار العقارات حينها وأسعار العقارات اليوم.

11 -4 -2021 الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2021 القاضي بإعفاء المواطنين السوريين ومن في حكمهم من الغرامات المترتبة عليهم المنصوص عليها في قانون الأحوال المدنية رقم 13 لعام 2021 بسبب تأخرهم في تسجيل واقعات الأحوال المدنية أو في الحصول على البطاقة الشخصية أو الأسرية عن المدة المحددة قانوناً.

12 -4 -2021 الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم (8) لعام 2021 المتضمن قانون حماية المستهلك الجديد الذي يهدف إلى حماية حقوق المستهلك وضمان سلامة الغذاء ومنع الاحتكار من خلال وضع ضوابط لممارسة التجارة والتسعير وفرض الرقابة على جودة المواد والمنتجات مع تشديد العقوبات والغرامات على الاحتكار والبيع بدون فاتورة وعدم إعلان الأسعار والتلاعب بالوزن والمكاييل والبيع بأسعار زائدة والغش.

15 -4 -2021 الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم 9 لعام 2021 القاضي بتعديل المادة 67 من قانون الاتصالات الصادر بالقانون رقم 18 لعام 2010 لتشديد عقوبة كل من حصل أو ساعد في الحصول على خدمة من خدمات الاتصالات بوسائل احتيالية.

8 -6 -2021 الرئيس الأسد يصدر المرسوم رقم 153 لعام 2021 القاضي بمنح الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية “الدورة الأولى” بكل فروعها والمشاركين في الأولمبيادات العالمية حق التقدم إلى الدورة الثانية بصفة محسن أو مكمل في المواد التي تقدموا بها مضافاً إليها المواد التي تغيبوا عنها أثناء الأولمبياد.

4 -7 -2021 الرئيس الأسد يصدر القانون رقم (20) لعام 2021 لتنظيم تسوية أوضاع المركبات والآليات والمعدات الهندسية وطواقمها البشرية المعبأة عن طريق إدارة التعبئة العامة لصالح المجهود الحربي والتعويض عن الضرر الذي أصاب هذه الآليات أو الطواقم البشرية وفق أسس محددة.

15 -8 -2021 الرئيس الأسد يصدر القانون رقم (21) المتضمن قانون حقوق الطفل والذي يهدف إلى تعزيز دور الدولة بمختلف مؤسساتها العامة والخاصة في حماية الطفل ورعايته وتأمين التنشئة والنماء والتأهيل العلمي والثقافي والنفسي والاجتماعي، لبناء شخصيته، بما يمكِّنه من الإسهام في مجالات التنمية كافة.

15 -11 -2021 الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم 28 لعام 2021 القاضي بتعزيز دور المجلس العلمي الفقهي وتوسيع صلاحياته.

27- 12- 2021 الرئيس الأسد يصدر القانون رقم (37) المتضمن القانون المالي الجديد للوحدات الإدارية والذي يوحد جميع القوانين المالية المتعلقة بإيرادات الوحدات الإدارية بقانون واحد.

29 -12- 2021 الرئيس الأسد يصدر القانون (38) الخاص بالتعليم الثانوي المهني والذي يهدف إلى تنظيم مساره وتأمين كوادر عاملة تلبي احتياجات سوق العمل من مختلف المهن وتأمين التدريب للطلاب في بيئة العمل الحقيقية عن طريق إحداث مراكز تدريب وورش إنتاج خاصة بالثانوية المهنية بغية رفع سوية خريجيه من الناحية العلمية والعملية وصولاً إلى المساهمة في دعم العملية الإنتاجية وتحقيق التنمية المستدامة.

مراسيم وقوانين إحداث هيئات وكليات

11 -2 -2021 الرئيس الأسد يصدر القانون رقم (6) لعام 2021 القاضي بإحداث المعهد العالي للفنون السينمائية وذلك بهدف تخريج المتخصصين في الفنون السينمائية والتدريب والتأهيل في مختلف مجالات الفن السينمائي بما يحقق نهضة فنية في هذه المجالات.

16 -3 -2021 الرئيس الأسد يصدر القانون رقم 11 القاضي بإحداث الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية ومقرها محافظة اللاذقية والتي تهدف إلى تطوير وحماية الثروة السمكية والأحياء المائية وتنمية مواردها وتنظيم استثمار هذه الثروة.

18 -4 -2021 الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم 10 لعام 2021 القاضي بإحداث هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى (مستشفى جامعة البعث) مقرها مدينة حمص.

12 -10 -2021 الرئيس الأسد يصدر المرسوم رقم 305 لعام 2021 القاضي بإحداث كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية في جامعة حماة.

16 -12 -2021 الرئيس الأسد يصدر القانون رقم (33) القاضي بإحداث الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية في التعليم العالي.

مراسيم تعيين وتكليف

19 -1 -2021 الرئيس الأسد يصدر مرسومين بتنفيذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بحق قاضيين وذلك على خلفية ارتكاب مخالفات وأخطاء قانونية.

13 -4 -2021 الرئيس الأسد يصدر المرسوم رقم 124 لعام 2021 القاضي بإنهاء تعيين حازم قرفول حاكماً لمصرف سورية المركزي.

20 -4 -2021 الرئيس الأسد يصدر المرسوم رقم 126 لعام 2021 القاضي بتعيين الدكتور محمد عصام هزيمة حاكماً لمصرف سورية المركزي.

1 -8 -2021 الرئيس الأسد يصدر المرسوم رقم 206 لعام 2021 القاضي بتكليف المهندس حسين عرنوس تشكيل الوزارة في الجمهورية العربية السورية.

10 -8 -2021 الرئيس الأسد يصدر المرسوم رقم (208) لعام 2021 القاضي بتشكيل الوزارة السورية الجديدة برئاسة المهندس حسين عرنوس.

10 -8 -2021 الرئيس الأسد يصدر المرسوم رقم (209) لعام 2021 القاضي بتعيين الدكتور فادي سلطي الخليل الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق رئيساً لهيئة التخطيط والتعاون الدولي.

17 -11 -2021 الرئيس الأسد يصدر أربعة مراسيم تقضي بتعيين محافظين جدد لمحافظات اللاذقية وإدلب والسويداء ودرعا.

أوامر إدارية تتعلق بالخدمة الإلزامية

10 -5 -2021 الرئيس الأسد يصدر أمراً إدارياً يقضي بإنهاء الاحتفاظ، والاستدعاء لضباط احتياطيين، وصف ضباط وأفراد احتياطيين اعتباراً من 1-6-2021.

12 -10 -2021 الرئيس الأسد يصدر أمراً إدارياً يقضى بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لضباط احتياطيين وصف ضباط وأفراد احتياطيين اعتباراً من الأول من كانون الأول.

28 -10 -2021 الرئيس الأسد يصدر أمراً إدارياً يقضي بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لضباط احتياطيين وصف ضباط وأفراد احتياطيين اعتباراً من1-1 -2022.

مراسيم عفو

12 -3 -2021 الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم 1 لعام 2021 القاضي بمنح عفو عام عن كامل عقوبة عدد من الجرائم التي ارتكبها المكلفون بخدمة العلم قبل تاريخ 12-3-2021 بقصد التملص من الالتحاق بها مؤقتا ً أو دائماً.

2 -5 -2021 الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم (13) لعام 2021 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 2 أيار2021، ويشمل العفو كامل العقوبة في الجنح والمخالفات وتدابير الإصلاح والرعاية للأحداث والفرار الداخلي والخارجي ونسباً من العقوبات الجنائية المؤقتة وجرائم الأحداث وجرائم أخرى.