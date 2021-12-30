الصين تنجح في استخدام روبوت طبي للجراحة بالمنظار

بكين-سانا

أعلنت الصين نجاح أول تجربة سريرية لاستخدام روبوت طبي يقوم بإجراء جراحة بالمنظار أحادي الذراع.

وقال تشانغ تشونغ تاو رئيس فريق البحث الأستاذ في جامعة العاصمة الطبية: إن هذه التجربة هي الأولى من نوعها على الإنسان لإجراء عملية استئصال المرارة بالمنظار من منفذ واحد وجرت في مستشفى الصداقة في بكين التابع لجامعة العاصمة الطبية.

وأوضح تاو أن الروبوت الجراحي المطور محلياً يستخدم تكنولوجيا فريدة تعمل عبر الذراع الروبوتية الواحدة التي تتميز بالمرونة وسهولة التشغيل لافتاً إلى أن البراعة العالية للجهاز تسمح بالتحرك بحرية ضمن نطاق سبع درجات في مساحة محدودة مشيراً إلى أنه بالمقارنة مع الجراحة التقليدية بالمنظار متعددة المنافذ فإن الجراحة أحادية المنفذ توفر حلاً سريرياً واعداً بفضل شقها الصغير وتقليل تضرر الأنسجة إلى جانب تقليل وقت تحديد الموقع وتوفير مساحة أكبر لتحديد الموقع للنظام الروبوتي.

وتجرى جراحة المنظار أحادية المنفذ بشكل عام في التجويف الصدري أو البطني للمريض من خلال إحداث شق صغير واحد بطول ما بين 2 إلى 3 سنتيمترات على سطح الجسم.

وساعد الروبوت الجراحي المطور محلياً في السابق الخبراء السريريين في العديد من العمليات الجراحية الصعبة بما في ذلك جراحة المسالك البولية والجراحة العامة وجراحة الصدر وجراحة أمراض النساء وهذه المرة الأولى التي يعتمد على الروبوت بشكل كامل لإجراء العمليات الجراحية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency