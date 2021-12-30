العالم يتخطى عتبة المليون إصابة يومية بكورونا

عواصم-سانا

تخطى العالم للمرة الأولى عتبة المليون إصابة جديدة يومياً بفيروس كورونا في الأسبوع الممتد من الـ 23 والـ 29 من كانون الأول الجاري وفقاً لتعداد نشرته وكالة الصحافة الفرنسية اليوم.

وأحصت الوكالة أكثر من 7.3 ملايين إصابة جديدة بـ كوفيد19 في العالم خلال الأيام السبعة الأخيرة أي ما يعادل 1045000 إصابة في اليوم وهذا المجموع أعلى بكثير من المستوى القياسي المسجل قبل الموجة الحالية بين الـ 23 والـ 29 من نيسان 2021 مع 817 ألف حالة يومية.

ويقوم هذا التعداد على الحصيلة اليومية الصادرة عن السلطات الصحية في كل بلد فيما يبقى جزء كبير من الحالات القليلة الخطورة أو التي لا تظهر فيها أعراض خارج هذه الإحصاءات على الرغم من تكثيف حملات التشخيص في بلدان كثيرة منذ بداية الوباء العالمي في أعقاب رصد الفيروس للمرة الأولى أواخر العام 2019 وإضافة إلى ذلك تختلف السياسات المعتمدة لإجراء الفحوصات من بلد إلى آخر.

وازداد عدد الإصابات في العالم الآخذ في الارتفاع منذ منتصف تشرين الأول الماضي بنسبة 46 بالمئة خلال الأيام السبعة الأخيرة بالمقارنة مع الأسبوع السابق في ظل تسبب انتشار المتحورة أوميكرون شديدة العدوى بـ (تسونامي من الحالات) وفق ما أعلن أمس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسيوس.

وحذر غيبريسيوس من أن هذه الطفرة في الحالات “تمارس حاضراً ومستقبلاً ضغوطات فائقة على طواقم صحية منهكة وأنظمة صحية على وشك الانهيار”.