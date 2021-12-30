1936 إصابة جديدة بكورونا في إيران

طهران-سانا

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية تسجيل 45 حالة وفاة و1936 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت العلاقات العامة بالوزارة في تقريرها اليومي: إن إجمالي الإصابات في البلاد منذ انتشار الوباء ارتفع إلى 6 ملايين و192 ألفاً و698 إصابة مؤكدة فيما ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 131 ألفاً 572 حالة وفاة والمتعافين إلى 6 ملايين و34 ألفاً و821 شخصاً.

وسجلت إيران أمس 1905 إصابات جديدة و53 وفاة بفيروس كورونا.

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