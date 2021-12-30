المركزي: بإمكان الفعاليات الاقتصادية تقديم طلباتها لرفع سقف السحوبات المصرفية بدءاً من الاثنين

دمشق-سانا

أعلن مصرف سورية المركزي اليوم أنه ابتداء من يوم الاثنين المقبل أصبح بإمكان الفعاليات الاقتصادية تقديم طلباتها لرفع سقف السحوبات المصرفية إلى المصرف الذي تتعامل معه مع بيان الحاجة الفعلية من السيولة النقدية اليومية.

وقال بيان صادر عن المصرف تسلمت سانا نسخة منه: إنه “في إطار سياسة مصرف سورية المركزي بإدارة السيولة ضمن القطاع المصرفي وبهدف إعطاء المرونة الكافية لمعالجة طلبات الفعاليات التي تتطلب طبيعة عملها سحوبات نقدية يومية تتجاوز السقوف المحددة فإنه ابتداء من الثالث من كانون الثاني المقبل أصبح بإمكان هذه الفعاليات أن تقوم بتقديم طلباتها إلى المصرف الذي تتعامل معه مع بيان الحاجة الفعلية من السيولة النقدية اليومية”.

“ومن ثم تقوم المصارف المعنية بدراسة هذه الطلبات في ضوء المبررات المقدمة والسيولة المتوافرة لديها وترفع هذه الطلبات إلى المصرف المركزي ليصار إلى معالجتها أصولاً” وفقاً للبيان.

وكان حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور محمد عصام هزيمة أعلن السبت الماضي أنه بات بإمكان أصحاب الفعاليات التي تتطلب طبيعة عملها سحوبات يومية كبيرة الحصول على موافقة عن طريق المصرف الذي يتعاملون معه على تجاوز سقف السحب اليومي المحدد بـ 2 مليون ليرة سورية بناء على طلب خطي يبين الحاجة إلى ذلك.

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