التنمية الإدارية خلال 2021.. مسابقة مركزية للمسرحين ومتابعة تنفيذ مشروع الإصلاح الإداري

دمشق-سانا

تركزت جهود وزارة التنمية الإدارية خلال عام 2021 بالتعاون والتنسيق مع الجهات العامة والمعنية على مراجعة ودراسة القوانين الناظمة للوظيفة العامة واقتراح تطويرها بما يضمن تحسين أدائها وجودة خدماتها ومراجعة الأنظمة الداخلية والهياكل التنظيمية والوظيفية للجهات العامة واقتراح سياسة إشغال الوظيفة العامة ووضع أسس ومعايير عامة للترشيح والمسالك والمراتب الوظيفية.

وفي مجال دعم وتمكين المسرحين من الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية أعلنت الوزارة في الـ 13 من شباط الماضي نتائج مسابقة المسرحين الذين تقدموا لأكبر مسابقة مركزية واختبار للتعاقد مع الجهات العامة ضمن برنامج دعم وتمكين المسرحين لسد احتياجاتها من اليد العاملة بعقود سنوية من الفئات الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة وفي جميع المحافظات وبلغ العدد الكلي للمتقدمين للمسابقة من جميع الفئات 27780 نجح منهم 27723 بنسبة نجاح 79ر99 بالمئة.

وفيما يخص المشروع الوطني الإصلاح الإداري التقى السيد الرئيس بشار الأسد في الـ 24 من أيار فرق الإصلاح الإداري في وزارات الدولة بحضور وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف وكان الحوار حول المشروع ومعوقات تنفيذه بهدف تداول الأفكار وتصحيح الانحرافات على الأرض.

وأقامت الوزارة من الـ 6 من حزيران إلى الـ 30 منه مؤتمر الإصلاح الإداري تحت شعار “إدارة فعالة نحو مؤسسات ديناميكية” وكان هدف المؤتمر البحث في الإشكاليات المشتركة بين كل الوزارات على مستوى البنية التنظيمية والموارد البشرية العاملة فيها واقتراح كيفية معالجتها ونتج عن المؤتمر إعادة هيكلة البنى التنظيمية للجهاز الحكومي على مستوى الوزارات واعتماد وثائق المهام وأنظمة الترشيح والتعيين للمديرين العامين والمعاونين والمديرين المركزيين ورؤساء الدوائر ورفع مستوى مؤشر الأداء الوظيفي للإدارات المركزية في الوزارات واعتماد المسلك الهندسي وحوكمة الأداء الحكومي.

وبرئاسة وزيرة التنمية الإدارية عقدت لجنة إقرار البنى التنظيمية عدة اجتماعات امتدت من الـ 21 من تشرين الأول إلى الـ 1 من تشرين الثاني تمت خلالها مناقشة وإقرار وثائق مهام وبطاقات الوصف الوظيفي الخاصة بمراكز عمل كل من مديري ورؤساء الدوائر في الإدارات المركزية وذلك بغية بدء الترشيحات لشغل تلك المراكز في الوزارات كافة.

ومن الوثائق النموذجية لمديريات الدعم الإداري التي أقرتها اللجنة في إطار العمل على حوكمة العمل الحكومي وتنفيذ توصيات مؤتمر الإصلاح الإداري “وثيقة المهام الأولية لدائرة الأعمال التنفيذية” و”وثيقة المهام الأولية لدائرة الرقابة الداخلية” و”وثيقة مهام الشؤون القانونية” و”وثيقة المهام الأولية لمديرية القياس والجودة” و”وثيقة المهام الأولية لمديرية التخطيط والتعاون الدولي” و “وثيقة المهام الأولية لدائرة الإعلام والعلاقات العامة”.

ونظمت الوزارة في الـ 23 من أيار سلسلة ورشات عمل حوارية جرى خلالها استعراض التقارير الإدارية لعدد من المشاريع التنفيذية للوزارات في إطار المشروع الوطني للإصلاح الإداري واستعراض الإشكاليات التي واجهت فرق العمل أثناء تنفيذ المشروع كما تمت في الـ 3 من تموز مناقشة الأبحاث التطبيقية لبرنامج الجدارة القيادية دورة 2020.

وأعلنت الوزارة في الـ 6 من تشرين الثاني للمرة الأولى عن إجراء مسابقة “المبادرات الابتكارية في علوم التقانة” لطلاب وخريجي المعاهد التقانية بهدف تحفيز المورد البشري المؤهل على التميز والابتكار في علوم تقانة المعلومات والاتصالات والأتمتة ليتم توطينه في مشروع التحول الرقمي للأعمال الحكومية في الاستراتيجية الوطنية المقرة من رئاسة مجلس الوزراء عام 2021.

وفي الـ 14 من تشرين الثاني بدأت الوزارة بتنفيذ دورة إعداد مدرب “المستوى الأول” وهي لصالح المشروع الوطني للإصلاح الإداري في عدد من الجهات العامة.

وأنهت الوزارة اعداد مشروع المسابقة المركزية لدى الوزارات والجهات العامة التابعة لها أو المرتبطة بها حيث وافق مجلس الوزراء في الـ 16 من تشرين الثاني على المشروع لزيادة فرص العمل الموصفة في القطاع العام وتستهدف كل الفئات وفق آليات جديدة تعتمد الموثوقية حيث ستكون الاختبارات مؤتمتة بالكامل دون أي تدخل بشري في نتائجها.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency