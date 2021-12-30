بدء إصدار بطاقة التأمين الصحي لشريحة جديدة من جرحى العجز الجزئي

دمشق-سانا

أعلن مشروع جريح الوطن عن بدء إصدار بطاقة التأمين الصحي لجرحى قوات الدفاع الشعبي الحاصلين على نسب عجز من 40 إلى 69 بالمئة الناتجة عن العمليات الحربية.

وأوضح المشروع في إعلان نشره على صفحته الرسمية على فيسبوك أن ذلك يأتي ضمن عملية التوسع التي يقوم بها بهدف تشميل شرائح العجز الجزئي وخصهم بمصفوفة خدمات تراعي أوضاعهم الصحية.

وأوضح المشروع أنه سيتم تحديد شبكة مزودي الخدمة بعد توزيع بطاقة التأمين الصحي وتسليمها للجرحى ممن تنطبق عليهم شروط القبول للتسجيل ضمن المشروع مشيراً إلى أنه بتأمين جرحى قوات الدفاع الشعبي يكون المشروع استكمل عملية التأمين الصحي لجميع نسب العجز من جرحى قوات الدفاع الشعبي.

وكان مشروع جريح الوطن بدأ قبل أشهر بضم جرحى قوات الدفاع الشعبي الحاصلين على نسب عجز 40 إلى 69 بالمئة ناتجة عن العمليات الحربية وتخصيصهم بتعويض شهري لمدة عشر سنوات علماً أن عملية ضم الجرحى من هذه الشريحة مستمرة وكان انضم المئات منهم لمشروع جريح الوطن وتم تحويل تعويضاتهم الشهرية إلى حساباتهم الموطنة في المصارف.

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