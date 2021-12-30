إعادة فتح التسجيل للطلاب المستجدين والقدامى والتحويل المتماثل في المعاهد التقانية

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم إعادة فتح مواعيد التسجيل للطلاب المستجدين المقبولين في المعاهد التقانية للعام الدراسي 2021-2022 لغاية يوم الاثنين 10-1-2022.

ووافقت الوزارة وفق بيان تلقت سانا نسخة منه على تسجيل الطلاب القدامى المنقطعين عن التسجيل للعام الدراسي 2020-2021 شريطة أن يكونوا مسجلين في المعهد للعام الدراسي 2019-2020 لغاية يوم الاثنين الواقع في 10-1-2022.

كما وافقت الوزارة على إعادة فتح مواعيد تقديم طلبات التحويل المماثل بين المعاهد المتماثلة وتغيير القيد من أي كلية إلى معهد أو من معهد إلى آخر لغاية يوم الخميس الواقع في 6-1-2022.

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