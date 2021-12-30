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إصابة عدد من الإرهابيين التابعين للنظام التركي بانفجار عبوة ناسفة في إعزاز

2021-12-30

حلب-سانا

أصيب عدد من مرتزقة الاحتلال التركي من التنظيمات الإرهابية بجروح نتيجة انفجار عبوة ناسفة بسيارتهم في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي.

وأفادت مصادر محلية لـ سانا بأن عبوة ناسفة انفجرت صباح اليوم بسيارة دفع رباعي مزودة برشاش تابعة للتنظيمات الإرهابية المدعومة من النظام التركي في مدينة إعزاز بالريف الشمالي ما أسفر عن إصابة عدد من الإرهابيين بجروح متفاوتة ووقوع أضرار في محيط الانفجار.

ولفتت المصادر إلى أن سياراتي إسعاف حضرتا إلى موقع الانفجار وقامتا بنقل المصابين باتجاه الأراضي التركية.

وتسود في المناطق التي تنتشر فيها مجموعات إرهابية مدعومة من النظام التركي مظاهر الفوضى والانفلات الأمني نتيجة صراعات تجري بين تلك المجموعات الإرهابية ومتزعميها لاقتسام النفوذ والسيطرة على المدينة والتحكم بمصير المواطنين فيها.

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