الحرارة حول معدلاتها وأجواء باردة ليلاً

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها لمثل هذه الفترة في أغلب المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي ضعيف في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام وبارداً ليلاً محذرة من حدوث الصقيع وتشكل الضباب في المناطق الجبلية وبعض المناطق الداخلية والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتميل درجات الحرارة غداً للانخفاض قليلاً لتصبح أدنى من معدلاتها بقليل ويكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام يتحول إلى غائم على المناطق الجنوبية ودمشق والقلمون لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر خلال ساعات المساء والليل على تلك المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام..