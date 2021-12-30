30 كانون الأول2006- تفجيرات إرهابية في مطار بارخوس الدولي في مدريد

دمشق-سانا
1862 / السفينة الأمريكية /مونيتور/ والتي تمثل أحد الابتكارات الحديثة في مجال المعارك البحرية تغرق إثر هبوب عاصفة قوية.
1880 / فرنسا تضم تاهيتي إلى أراضيها.
1922 / ميلاد اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية.
1947 / إعلان الجمهورية الشعبية في رومانيا.
1965 / انتخاب فرديناند ماركوس رئيسا للفلبين.
1972 / الولايات المتحدة توقف قصفها المكثف على شمال فيتنام وذلك أثناء حرب فيتنام.
2006/ تفجيرات إرهابية في مطار بارخوس الدولي في مدريد.
2013 / تفجيران انتحاريان إرهابيان يوديان بحياة أكثر من 30 شخصاً في مدينة فولغوغراد الروسية.
من مواليد هذا اليوم..
1865 / روديارد كبلينغ، أديب وشاعر بريطاني حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1907/.
1884 / هيديكي توجو، رئيس وزراء اليابان.
1921 / رشيد كرامي، رئيس وزراء لبنان.
من وفيات هذا اليوم..
1644 / فان هيلموت، عالم بلجيكي في علم النبات وطبيب.
1944 / رومان رولان، كاتب فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1915/.
1968 / تريغفي لي، سياسي نرويجي وأول أمين عام للأمم المتحدة.
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