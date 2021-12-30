30 كانون الأول2006- تفجيرات إرهابية في مطار بارخوس الدولي في مدريد

دمشق-سانا

1862 / السفينة الأمريكية /مونيتور/ والتي تمثل أحد الابتكارات الحديثة في مجال المعارك البحرية تغرق إثر هبوب عاصفة قوية.

1880 / فرنسا تضم تاهيتي إلى أراضيها.

1922 / ميلاد اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية.

1947 / إعلان الجمهورية الشعبية في رومانيا.

1965 / انتخاب فرديناند ماركوس رئيسا للفلبين.

1972 / الولايات المتحدة توقف قصفها المكثف على شمال فيتنام وذلك أثناء حرب فيتنام.

2006/ تفجيرات إرهابية في مطار بارخوس الدولي في مدريد.

2013 / تفجيران انتحاريان إرهابيان يوديان بحياة أكثر من 30 شخصاً في مدينة فولغوغراد الروسية.

من مواليد هذا اليوم..

1865 / روديارد كبلينغ، أديب وشاعر بريطاني حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1907/.

1884 / هيديكي توجو، رئيس وزراء اليابان.

1921 / رشيد كرامي، رئيس وزراء لبنان.

من وفيات هذا اليوم..

1644 / فان هيلموت، عالم بلجيكي في علم النبات وطبيب.

1944 / رومان رولان، كاتب فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1915/.

1968 / تريغفي لي، سياسي نرويجي وأول أمين عام للأمم المتحدة.

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