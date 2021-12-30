الحرارة حول معدلاتها غداً وتحذير من تشكل الصقيع والضباب

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة مع تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غدا بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام ويستمر ليلا باردا ويحذر من حدوث الصقيع وتشكل الضباب في المناطق الجبلية وبعض المناطق الداخلية وتكون الرياح متقلبة إلى شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..

منطقة دمشق 13/5

المنطقة الجنوبية 14/6

المرتفعات الجبلية 8/ -1

المنطقة الوسطى 12/3

المنطقة الساحلية 18/8

المنطقة الشمالية 12/2

منطقة الجزيرة 11/1

المنطقة الشرقية 13/2

منطقة البادية 12/.1