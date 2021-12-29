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الوزير طباع: قانون التعليم المهني الجديد يحقق الفائدة للطالب والمدرس ويدعم العملية الإنتاجية

2021-12-29

دمشق-سانا

أكد وزير التربية الدكتور دارم طباع أهمية القانون رقم 38 لعام 2021 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد اليوم الخاص بالتعليم الثانوي المهني لجهة تنظيم مساره وربط التعليم بالإنتاج بما يدعم العملية الإنتاجية ويحقق التنمية المستدامة.

وأوضح الوزير طباع في تصريح لمندوبة سانا أن القانون الجديد يربط التعليم المهني بالإنتاج عبر تعليم الطالب مهنة أو حرفة يستطيع أن يعمل بها ويتقنها ويبيع منتجاتها مشيراً إلى أن المدرسة أيضاً ستكون مخولة بالبيع وتوقيع العقود.

وحسب الوزير طباع أن جزءاً كبيراً من هذه العقود يعود بالفائدة المادية على المدرس والطالب حسب جهدهم كما أن رواتبهم الشهرية ستكون حسب إنتاجهم.

ولفت إلى أن القانون الجديد يتيح للطلاب الدخول لسوق العمل إضافة إلى إمكانية متابعة تعليمهم العالي وفق شروط ومعايير القبول المعتمد ما يحسن من رغبة الطلاب بالتوجه إلى هذا النوع من التعليم ويؤمن اليد العاملة ما ينعكس بالمجمل إيجاباً على الإنتاج في مختلف المجالات.

رحاب علي

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