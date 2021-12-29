أكثر من 50 % من الأوكرانيين غير راضين عن أداء زيلينسكي

كييف-سانا

أعرب أكثر من 50 بالمئة من الأوكرانيين عن استيائهم من أداء الرئيس فلاديمير زيلينسكي لواجباته وفق نتائج استطلاع نظمه معهد العلوم الاجتماعية والمجتمع المدني في كييف.

وقال 55.6 بالمئة من المستجوبين: إنهم غير راضين عن أداء رئيس البلاد بينما قال 32.2 بالمئة: إن نتائج عمله ليست جيدة ولا سيئة.

وأظهر الاستطلاع الذي نظمه المعهد في الفترة من الـ 24 إلى الـ 28 من كانون الأول الجاري أن معظم الأوكرانيين على علم بالتحقيق الصحفي الذي تم إجراؤه على أساس ملف “باندورا” والذي دل على ضلوع زيلينسكي في إنشاء شبكة من الشركات الخارجية الأمر الذي أدى إلى فقدان الموازنة الأوكرانية ضرائب كبيرة.

كما أظهر الاستجواب أن نحو 71 بالمئة من الأوكرانيين على علم بضلوع الشركات الخارجية المؤسسة من قبل زيلينسكي في تحويل مبالغ تقدر بـ 41 مليون دولار من مصرف “بريفات بنك” الذي كان رجل الأعمال الأوكراني إيغور كولومويسكي أحد مؤسسيه وذلك وفقاً للمواد المعروفة تحت اسم “ملف باندورا” وهي عبارة عن نحو 11.9 مليون وثيقة نشر الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية في الـ 3 من تشرين الأول الماضي مقتطفات منها وتلقي الضوء على الحسابات البنكية الخارجية لعدد من كبار السياسيين وغيرهم من المشاهير.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency