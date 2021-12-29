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فوز النواعير على الطليعة في دوري الرجال بكرة السلة

2021-12-29

حماة-سانا

حسم النواعير ديربي حماة بفوزه على جاره الطليعة بنتيجة 67-57 نقطة في المباراة التي جمعتهما اليوم على أرض صالة الشهيد ناصح علواني الرياضية ضمن الجولة الخامسة من دوري كرة السلة للرجال.

وانتهى الربع الأول بالتعادل 15-15 فيما تفوق الطليعة بالربع الثاني 21-11 بعدها تقدم النواعير في الربعين الثالث والرابع بواقع 19-9 و24-12 على التوالي ليحسم اللقاء لمصلحته بفارق عشر نقاط.

وهذا هو الفوز الثالث للنواعير في الدوري رافعا رصيده الى تسع نقاط أبقته بالمركز السابع في الترتيب فيما يحتل الطليعة المركز التاسع برصيد ست نقاط.

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