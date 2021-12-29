الوزير سالم: مضاعفة شراء كميات الحمضيات

اللاذقية-سانا

أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم مضاعفة شراء كميات الحمضيات إلى الدرجة القصوى وضخ كل السيولة الممكنة في هذا المجال لتقديم أكبر مساعدة ممكنة للفلاحين.

وأشار الوزير سالم خلال اجتماعه مع الأسرة التموينية في اللاذقية إلى موضوع إضافة طبيعة العمل لعمال المطاحن حسب نوعية العمل مؤكداً أنه سيتم توسيع تطبيق هذه التجربة لتشمل عمال المخابز قريباً.

محافظ اللاذقية المهندس عامر هلال لفت إلى نقص مخصصات المحافظة من مادة المازوت مقارنة مع الاحتياجات التي تطلبها فعاليات وقطاعات العمل مبيناً أنه تم الانتهاء حالياً من توزيع مادة مازوت التدفئة في ريف المحافظة بنسبة تصل إلى حوالي 100 بالمئة ووصلت إلى 80 بالمئة من عدد البطاقات المسجلة على طلب المادة في المدينة.

بدوره رئيس مجلس المحافظة المهندس تيسير حبيب تحدث عن المعاناة التي تكبدها مزارعو الحمضيات خلال هذا الموسم مطالباً بتقديم تسهيلات متكاملة من فتح الأسواق وشراء مختلف الأصناف من المزارعين وأن تكون خطوات التدخل تسبق نضوج الموسم.

ودعا عضو مجلس المحافظة سائر قدسية إلى ضرورة إيلاء أهمية للقطاع الخاص مع الحاجة إلى الاهتمام بجهود كل القطاعات لتطوير بنية العمل وخلق فرص العمل .

وطرحت مديرة الشؤون الفنية بالمحافظة الدكتورة داليا المحرز موضوع وجود مشروع تنموي لإقامة مخبز في بلية فدرة يعود بالنفع على أهالي المنطقة وريعه للبلدية وجاهز للوضع بالاستثمار ومع ذلك لم يتم منحه الترخيص اللازم .

علاء ابراهيم وديمة حشمة

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