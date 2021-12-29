السورية للاتصالات: العمل على تركيب ألواح طاقة شمسية لـ 62 وحدة نفاذ

دمشق-سانا

لضمان استمرار خدمة الاتصالات والإنترنت لكل المواطنين وخاصة في ظل انقطاع التيار الكهربائي تعمل الشركة السورية للاتصالات حالياً على تركيب ألواح طاقة شمسية لـ 62 وحدة نفاذ موزعة على عدة محافظات.

وفي تصريح لـ سانا بين رئيس قسم القدرة والتكييف في الإدارة الفنية بالشركة المهندس زياد النحاس أن الشركة تعمل على تركيب الواح طاقة شمسية لـ 62 وحدة نفاذ موزعة على 8 وحدات نفاذ في ريف دمشق و11 في كل من محافظتي حمص واللاذقية و12 في كل من حماة وطرطوس و6 في السويداء و2 في درعا لافتاً إلى أنه سيتم الانتهاء من تركيبها خلال شهري كانون الثاني وشباط من العام القادم.

وأشار النحاس إلى أن الشركة انتهت من تركيب ألواح طاقة شمسية لـ 54 وحدة نفاذ بعدة محافظات منها وحدة نفاذ واحدة في كل من محافظتي دمشق والحسكة و5 في ريف دمشق و4 في حمص و3 في حماة و20 في حلب و4 في طرطوس و3 في اللاذقية و7 في السويداء و3 في كل من درعا والقنيطرة لافتاً إلى وجود خطة لتركيب ألواح طاقة شمسية لكل وحدات النفاذ المتبقية تباعاً وعلى دفعات.

نور يوسف

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency