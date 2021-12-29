حملة تشجير واسعة في منطقة أم الطيور

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
منح وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة للسفير اللبناني
2021-12-29
منظمة التحرير الفلسطينية: العدوان الإسرائيلي على ميناء اللاذقية إجرامي
2021-12-29
إيران: العدوان الإسرائيلي على ميناء اللاذقية انتهاك للقوانين والأنظمة الدولية
2021-12-29
حزب العمل الاشتراكي في مصر: نظام أردوغان مسؤول بشراكة أمريكية عن استمرار وجود الإرهاب في سورية
2021-12-29
الخارجية الروسية: وجود الجماعات المتطرفة في إدلب مصدر لزعزعة الاستقرار
2021-12-29
حجازي: أهمية تعزيز العلاقة الأخوية بين لبنان وسورية
2021-12-29
حزب البعث في اليمن: العدوان الإسرائيلي على ميناء اللاذقية انتهاك للقوانين الدولية
2021-12-29
محليات
ترحيل مليون طن نفايات و131 ألف متر مكعب أنقاض وأتربة من دمشق منذ بداية العام
2021-12-29
وزير الإعلام يبحث مع نظيره العماني تعزيز التعاون في مجالات التبادل الإخباري والتدريب والإنتاج الدرامي
2021-12-29
الوزير سالم: مضاعفة شراء كميات الحمضيات
2021-12-29
2021-12-29
الشؤون الاجتماعية والعمل توسّع قائمة الأعمال المرتبطة بالإنتاج الزراعي
2021-12-29
تشجير مناطق حراجية في أم الطيور باللاذقية
2021-12-29
محافظة السويداء تحدد تاريخ منع دخول الجهات الرسمية دون بطاقة لقاح كورونا
2021-12-29
رياضة
فوز النواعير على الطليعة في دوري الرجال بكرة السلة
2021-12-29
برشلونة يعلن إصابة 3 لاعبين جدد بكورونا
2021-12-29
ليستر سيتي يفوز على ليفربول في منافسات الدوري الإنكليزي
2021-12-28
برشلونة يضم توريس من مان سيتي
2021-12-28
خسارة محردة أمام الساحل في دوري السيدات بكرة السلة
2021-12-28
اختتام بطولة السويداء بالشطرنج للفئات العمرية
2021-12-28
مورك يتعادل مع الساحل في دوري الدرجة الأولى
2021-12-28
اقتصاد
الوزير سالم: مضاعفة شراء كميات الحمضيات
2021-12-29
العجز التجاري الأمريكي يسجل مستوى قياسياً مرتفعاً
2021-12-29
تفريغ بواخر القمح في مرفأ طرطوس وتأمين الشحن للمحافظات
2021-12-29
ترخيص 62 منشأة بالمنطقة الصناعية بطرطوس هذا العام
2021-12-29
توفير الأعلاف أبرز مطالب مربي الثروة الحيوانية في درعا
2021-12-29
صرف أكثر من 900 مليون ليرة للمزارعين ثمن التفاح المسوق للسورية للتجارة بالسويداء
2021-12-29
السورية للحبوب: تطوير العملية الإنتاجية وزيادتها عبر تأهيل المطاحن والصوامع
2021-12-29
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الشريط الأخباري
منظمة التحرير الفلسطينية: العدوان الإسرائيلي على ميناء اللاذقية إجرامي
تفريغ بواخر القمح في مرفأ طرطوس وتأمين الشحن للمحافظات
إيران: العدوان الإسرائيلي على ميناء اللاذقية انتهاك للقوانين والأنظمة الدولية
استمرار عملية تسوية الأوضاع الخاصة بأبناء محافظة دير الزور
التعليم العالي تعلن عن منح دراسية مقدمة من صربيا
الاحتلال التركي ومرتزقته يقصفون قرى وبلدات في الباب ومنبج
الجهات المختصة في درعا تحبط عملية تهريب كميات كبيرة من المخدرات إلى خارج البلاد-فيديو
الخارجية الروسية: وجود الجماعات المتطرفة في إدلب مصدر لزعزعة الاستقرار
الحرارة تقترب من معدلاتها وتحذير من الصقيع في المناطق الجبلية
وفاة أكثر من 5 ملايين و429 ألف شخص في العالم بفيروس كورونا
حملة تشجير واسعة في منطقة أم الطيور
2021-12-29
تصوير: وعد جورية
تشجير مناطق حراجية في أم الطيور
2021-12-29
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