وزير الإعلام يبحث مع نظيره العماني تعزيز التعاون في مجالات التبادل الإخباري والتدريب والإنتاج الدرامي

دمشق-سانا

بحث وزير الإعلام الدكتور بطرس جرجس الحلاق مع نظيره العماني الدكتور عبد الله بن ناصر الحراصي اليوم سبل تطوير التعاون الإعلامي بين البلدين في جميع المستويات.

وتركزت المباحثات عبر قناة اتصال عن بعد على تعزيز التعاون في مجالات التبادل الإخباري والتدريب الإعلامي والإنتاج الدرامي المشترك والتعاون التقني والفني إضافة إلى توقيع اتفاقيات بين المؤسسات الإعلامية السورية ومثيلاتها العمانية وتبادل زيارات الوفود الإعلامية بين البلدين.

وأشار الوزيران إلى عمق العلاقات الثنائية والتاريخية بين البلدين وضرورة التنسيق المشترك في مواجهة الأخبار والحملات الإعلامية الزائفة التي تستهدف المجتمعات عبر تشويه الحقائق وقلب المفاهيم.

وأكد الجانبان أهمية تنفيذ ما جرى الاتفاق عليه خلال الاتصال والعمل على تنسيق المواقف الإعلامية في أطر التعاون الإقليمي والدولي.

تجدر الإشارة إلى أن الوكالة العربية السورية للأنباء سانا ووكالة الأنباء العمانية وقعتا في 2007 مذكرة تفاهم للتعاون الإخباري وفي مجال التدريب وتبادل الوفود الإعلامية.

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