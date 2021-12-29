برشلونة يعلن إصابة 3 لاعبين جدد بكورونا

مدريد-سانا

أعلن نادي برشلونة الإسباني اليوم إصابة 3 لاعبين جدد في صفوفه بفيروس كورونا.

وأصدر النادي بياناً عبر حسابه الرسمي على تويتر جاء فيه جاءت تحاليل الثلاثي صامويل أومتيتي وجافي وعثمان ديمبلي بشأن كورونا إيجابية.

وأضاف البيان اللاعبون الثلاثة يتمتعون بصحة جيدة وخضعوا للعزل المنزلي وأبلغ النادي الجهات المختصة.

وكان برشلونة كشف خلال الساعات الماضية عن إصابة الرباعي داني ألفيس وكليمينت لينغليت وجوردي ألبا وأليخاندرو بالدي بالفيروس.

ويستعد برشلونة لمواجهة ريال مايوركا الأحد المقبل مع استئناف مسابقة الليغا.

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