تأهيل حديقة الثورة في الحسكة

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
إيران: العدوان الإسرائيلي على ميناء اللاذقية انتهاك للقوانين والأنظمة الدولية
2021-12-29
الخارجية الروسية: وجود الجماعات المتطرفة في إدلب مصدر لزعزعة الاستقرار
2021-12-29
حجازي: أهمية تعزيز العلاقة الأخوية بين لبنان وسورية
2021-12-29
حزب البعث في اليمن: العدوان الإسرائيلي على ميناء اللاذقية انتهاك للقوانين الدولية
2021-12-29
لبنان يدين العدوان الإسرائيلي على مرفأ اللاذقية
2021-12-28
المؤتمر العام للأحزاب العربية: الإجراءات الصهيونية في الجولان باطلة
2021-12-28
السفير حداد: إعادة إعمار سورية تستوجب دوراً فاعلاً لأبنائها في الخارج
2021-12-28
محليات
حملة تشجير ضمن موقع سد الروم بالسويداء
2021-12-29
تأهيل حديقة الثورة وسط مدينة الحسكة
2021-12-29
بقيمة مليار و389 مليون ليرة.. مياه درعا تضع 5 مشاريع بالخدمة
2021-12-29
ضبط منشأة مخالفة لصناعة المنظفات في اللاذقية
2021-12-29
الحرارة تقترب من معدلاتها وتحذير من الصقيع في المناطق الجبلية
2021-12-29
مجلس الشعب: مخططات الاحتلال الاستيطانية في الجولان باطلة وانتهاك للقانون الدولي
2021-12-28
زيادة 20 ألف ليرة على التعويض الشهري لجرحى قوات الدفاع الشعبي
2021-12-28
رياضة
ليستر سيتي يفوز على ليفربول في منافسات الدوري الإنكليزي
2021-12-28
برشلونة يضم توريس من مان سيتي
2021-12-28
خسارة محردة أمام الساحل في دوري السيدات بكرة السلة
2021-12-28
اختتام بطولة السويداء بالشطرنج للفئات العمرية
2021-12-28
مورك يتعادل مع الساحل في دوري الدرجة الأولى
2021-12-28
ميداليات متنوعة لسورية في افتتاح البطولة العربية للأثقال
2021-12-28
مانشستر يونايتد يتعادل مع نيوكاسل يونايتد
2021-12-28
اقتصاد
408 آلاف هكتار المساحة المزروعة بالقمح والشعير بالحسكة
2021-12-29
نوفاك: روسيا واثقة من عدم قدرة أي طرف على تعطيل تنفيذ (التيار الشمالي 2)
2021-12-29
أسعار النفط توالي ارتفاعها
2021-12-29
200 خبير وفني من الدول العربية يناقشون تطوير بحوث وزراعة القمح
2021-12-28
المركزي يطلب من المستوردين الذين وصلت بضائعهم إلى المرافئ السورية ولم يتم تخليصها مراجعة فروعه
2021-12-28
مبيعات بردى تتجاوز 1.9 مليار ليرة خلال 2021
2021-12-28
تجارة إيران الخارجية تتخطى 72 مليار دولار خلال 9 أشهر
2021-12-28
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الشريط الأخباري
إيران: العدوان الإسرائيلي على ميناء اللاذقية انتهاك للقوانين والأنظمة الدولية
استمرار عملية تسوية الأوضاع الخاصة بأبناء محافظة دير الزور
الاحتلال التركي ومرتزقته يقصفون قرى وبلدات في الباب ومنبج
الجهات المختصة في درعا تحبط عملية تهريب كميات كبيرة من المخدرات إلى خارج البلاد
الخارجية الروسية: وجود الجماعات المتطرفة في إدلب مصدر لزعزعة الاستقرار
الحرارة تقترب من معدلاتها وتحذير من الصقيع في المناطق الجبلية
وفاة أكثر من 5 ملايين و429 ألف شخص في العالم بفيروس كورونا
تأهيل حديقة الثورة في الحسكة
2021-12-29
تصوير : سهيل مرعي
تأهيل حديقة الثورة
2021-12-29
najwa
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تأهيل حديقة الثورة وسط مدينة الحسكة
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