إيران: العدوان الإسرائيلي على ميناء اللاذقية انتهاك للقوانين والأنظمة الدولية

طهران-سانا

أدانت إيران العدوان الإسرائيلي الذي استهدف ساحة الحاويات في الميناء التجاري في اللاذقية أمس مؤكدة أنه انتهاك للقوانين والأنظمة الدولية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في تصريح له اليوم: “بالإضافة إلى العدوان على دولة عضو في الأمم المتحدة والانتهاك الواضح لسيادتها فإن هذا العمل من قبل الكيان الصهيوني هو عمل عدواني ومثال واضح على سعيه لإثارة الأزمة والتوتر في المنطقة ويعتبر أيضاً عملاً غير إنساني وغير أخلاقي”.

وأوضح خطيب زاده أن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية هي انتهاك للقوانين والأنظمة والمعايير الدولية معتبراً أن الدفاع ضد أفعال المعتدين حق مشروع للحكومة والشعب السوري.

ودعا خطيب زاده الدول والمحافل الدولية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الهجمات التي تعرض الأمن والسلم الإقليميين للخطر لأن الصمت تجاه مثل هذا السلوك العدواني للكيان الصهيوني سيكون حافزاً وضوءاً أخضر لمواصلة أعماله العدوانية.

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